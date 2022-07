Null Respekt für den Schauspiel-Kollegen: Mickey Rourke hält Tom Cruise für „irrelevant“ – Mickey Rourke ist ein Urgestein Hollywoods und bekannt dafür, dass er mit seinen Meinungen nicht hinter dem Berg hält. Tom Cruise darf man angesichts seines Alters auch als Urgestein bezeichnen – doch bis heute dreht der 60-jährige rekordverdächtige, lebensgefährliche Stunts selbst. Er feiert mit Filmen finanzielle Riesenerfolge – gerade erst mit „Top Gun: Maverick“. Doch Rourke ist nicht überzeugt von seinem Kollegen.

In einem Interview mit dem englischen TV-Moderator Piers Morgan betonte Mickey Rourke, dass verkaufte Kinokarten nicht bedeuteten, dass jemand sein Handwerk auch beherrsche. Auf die Frage des Interviewers, ob er wisse, dass „Top Gun: Maverick“ gerade eine Milliarde US-Dollar in die Kassen des Studios gespült habe, antwortete Rourke unmissverständlich.

Wörtlich holte er zum Rundumschlag aus:

„Das bedeutet mir einen Scheiß“, so Rourke zu Morgan, fuhr fort: „Der Kerl spielt dieselbe verf*ckte Rolle nun seit 35 Jahren. Dafür habe ich keinen Respekt. Ich schere mich nicht um Macht oder Geld. Was mich mitreißt, ist es, Al Pacino arbeiten zu sehen, oder Christopher Walkens und De Niros frühe Arbeiten, Richard Harris’ Werk und Ray Winstones Werk.“ Weiter führte das Hollywood-Urgestein aus:

„So eine Art von Schauspieler möchte ich sein. So wie Monty Clift and Brando seinerzeit. All diese Jungs, die versucht haben, ihr Repertoire als Schauspieler zu erweitern.“ Daraufhin fragte Moderator Piers Morgan seinen Gast ganz direkt, ob er Cruise denn für einen guten Schauspieler halte. Auf die Frage hin holte der Star aus „Iron Man 2“ und dem Meisterwerk „The Wrestler“ zum finalen verbalen Hieb aus:

„Ich finde, er ist irrelevant – in meiner Welt“, so Rourke.

Quelle: unilad.co.uk