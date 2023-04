Noch in diesem Jahr

Noch in diesem Jahr: Deutscher Free-TV-Sender soll abgeschaltet werden – Es sieht ganz danach aus, als würde die deutsche Fernsehlandschaft demnächst einen ihrer Free-TV-Sender verlieren. Medienberichten zufolge soll es schon bald den hiesigen Ableger des österreichischen und der Red Bull GmbH angehörigen Senders ServusTV treffen, der zwei Jahre nach dem Start des Originals auf Sendung ging. Im Laufe der Jahre sollte der Sender einige Achtungserfolge erzielen und schickte sich zeitweilig sogar an, einem dicken Fisch wie Sky gehörig in die Sport-Kandare zu fahren.

Am Ende hat es aber wohl nicht gereicht.

Zwar wurde dem Zuschauer mit einer Mischung aus Dokus, Sport, Nachrichten und auch so mancher Filmperle zur besten Sendezeit ein bunter Programm-Strauß gereicht, das Publikum blieb dennoch überschaubar: Der Marktanteil bei der Gesamtzielgruppe ab 14 Jahren liegt in Deutschland laut eigenen Angaben gerade einmal bei 0,45 Prozent im Jahresschnitt.

Nicht ganz unschuldig an der aktuellen Misere des Senders dürften aber sicherlich auch diverse Auseinandersetzungen hinter den Kulissen gewesen sein, wie etwa zwischen dem mittlerweile verstorbenen Red Bull-Gründer Dietrich Mateschitz und dem Betriebsrat, im Zuge dessen 2016 schon einmal das Aus den Sender drohte.

Dem Intendanten Ferdinand Wegschneider wurde außerdem vorgeworfen, zu Zeiten der Corona-Pandemie-Leugnern und Querdenkern in die Karten gespielt zu haben – und dann wäre da ja auch noch die Übernahme der thailändischen Mitbegründer nach Mateschitz‘ dahinschieden.

Vor dem Hintergrund des kostenintensiven Ausbaus einer prominent besetzen News-Sparte, dem Digitalausbau der Mediathek und nicht zuletzt auch dem Erwerb teure Sportrechte, fehlt letztlich aber wohl schlicht das Geld.

In schweren wirtschaftlichen Zeiten wie diesen muss nun einmal gespart werden, wo es nur geht.

Zwar gibt es vonseiten des Senders und Red Bull bislang noch keine offizielle Bestätigung, Berichte der „Süddeutschen Zeitung“ und von „Der Standard“ stimmen jedoch darüber überein, dass die Abschaltung des Senders zum Jahreswechsel 2023/2024 zur Debatte steht.

Demgegenüber steht jedoch die noch recht frische Ausweitung der DTM-Rechte, die man sich sicherlich einiges hat kosten lassen. Doch wenn man plant, mit voller Kraft weiterzumachen, stellt sich die Frage, wo das Dementi der Verantwortlichen ob des angeblich nahenden Endes bleibt.