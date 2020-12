Nobody: Trailer zum Knallhart-Actionthriller der John Wick-Macher – Was passiert, wenn man Regisseur und Produzent David Leitch, verantwortlich für „John Wick“, „Atomic Blonde“ oder „Deadpool 2“ mit Regisseur Ilya Naishuller („Hardcore“) und „Better Call Saul“-Star Bob Odenkirk in der Hauptrolle zusammentut? Nun, es kommt so etwas raus wie „Nobody“ – ein bestialisch böser, knallharter Actionthriller. Dass dort keine Gefangenen gemacht werden, könnt ihr nun im ersten deutschen Trailer sehen.

In „Nobody“ geht es um Hutch Mansell. Er ist ein typischer Niemand, den keiner so richtig wahrnimmt. Wortlos erträgt der Ehemann und Vater die Demütigungen seines Alltags, ohne sich dagegen zu wehren. Selbst als eines Nachts zwei Unbekannte in sein Vorstadtzuhause einbrechen, weigert er sich, seine Familie zu verteidigen, um eine Eskalation zu verhindern. Davon ist sein jugendlicher Sohn Blake schwer enttäuscht, und auch seine Frau Becca entfernt sich in der Folge nur noch mehr von ihm.

Doch tatsächlich ist dieser Vorfall der Tropfen, der das Fass mit Hutchs lange brütender Wut zum Überlaufen bringt – dunkle Geheimnisse kommen zum Vorschein und wecken seine tödlichen Instinkte. Plötzlich begibt sich der unscheinbare Hutch auf einen brutalen Feldzug, um seine Familie vor einem gefährlichen Gegenspieler zu retten – unterschätze niemals einen Nobody.



Eben dieser Hutch Mansell wird von Kultserienstar Bob Odenkirk gespielt, der bereits in „Better Call Saul“ und „Breaking Bad“ überzeugte. Nun also als Hauptdarsteller in einem Blockbuster. Nach Sichtung des Trailers scheint Odenkirk in „Nobody“ begnadet gut den komplett eskalierenden Niemand zu mimen.

„Nobody“ würde übrigens von der MPAA mit einem "R-Rating" ("...for strong violence and bloody images, language throughout and brief drug use" ) versehen, da der Film sogar für die USA zu brutal war. Also freuen wir uns auf einen Knallhart-Actionthriller, der am 04. März 2021 in die Kinos kommen wird.