No One Will Save You

No One Will Save You: Unheimlicher Alien-Horror auf Disney+ – Horrorfilme haben immer wieder neue Wege gefunden, um das Publikum zu erschrecken und zu faszinieren. Wenn es um das Alien-Horror-Genre geht, stehen die Erwartungen besonders hoch. Ab dem 22. September 2023 ist „No One Will Save You“ auf Disney+ verfügbar, ein Film, der sich auf die Verschmelzung von Horror und Science-Fiction spezialisiert hat.

Regisseur Brian Duffield, bekannt für seine Arbeit an „Cocaine Bear“ und „Underwater - Es ist erwacht“, liefert dieses neue Werk, das kostenlos für Disney+-Abonnenten gestreamt werden kann. Der Film erzeugt eine eindrucksvolle Atmosphäre und beinhaltet diverse Wendepunkte, die den Zuschauer auf der Kante des Sitzes halten.

Neue Konzepte treffen auf traditionelle Bausteine des Alien-Horror-Genres

Die Geschichte konzentriert sich auf Brynn Adams, gespielt von Kaitlyn Dever. Sie ist eine talentierte Künstlerin, die sich aufgrund widriger Lebensumstände in ihre eigene Welt zurückgezogen hat. Alles ändert sich, als sie plötzlich auf außerirdische Eindringlinge in ihrem Zuhause stößt. Entschlossen, sich nicht kampflos zu ergeben, stellt sie sich den Herausforderungen mit den Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen.

Das Drehbuch des Films nutzt die traditionellen Bausteine des Alien-Horror-Genres, bringt jedoch auch neue Konzepte ein. Diese innovativen Elemente sollen den Film von anderen Produktionen in dieser Kategorie unterscheiden. Bei der Umsetzung dieser Ideen hat der Regisseur Brian Duffield seine bisherigen Erfahrungen im Filmbereich eingebracht.

Für diejenigen, die sich für übernatürliche und außerirdische Themen interessieren, steht „No One Will Save You“ ab dem 22. September 2023 auf Disney+ zur Verfügung. Für Abonnenten der Streaming-Plattform gibt es keine zusätzlichen Kosten.