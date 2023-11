The Legend of Zelda: Realverfilmung zum Kult-Videospiel angekündigt – Nach dem Mega-Erfolg von „Der Super Mario Bros. Film“, taucht Nintendo erneut in die Welt des Kinos ein. Das Kult-Unternehmen, das Generationen mit seinen Konsolen und Spielen begeistert hat, hat nämlich angekündigte, Videospiel-Fans mit einer weiteren Realverfilmung zu beglücken.

Dieses Mal mit einer Live-Action-Verfilmung ihres legendären Videospiels „The Legend of Zelda“, das auf die große Leinwand gebracht wird. Shigeru Miyamoto, eine Ikone der Videospielbranche und der Mann hinter einigen von Nintendos größten Hits, übernimmt indes die Rolle eines der Produzenten für die angekündigte Verfilmung. Miyamotos Einfluss ist ein beruhigendes Zeichen für Fans, die hoffen, dass der Film den Geist und die Tiefe des Spiels einfangen wird.

Vielversprechendes Team hinter der Realverfilmung „The Legend of Zelda“

Für die Inszenierung des Films konnte Regisseur Wes Ball gewonnen werden, der sich einen Namen mit der „Maze Runner“-Filmreihe gemacht hat und dessen kommender Film „Planet der Affen: New Kingdom“ bereits mit Spannung erwartet wird. Ball bringt somit eine frische Perspektive in die filmische Umsetzung des gigantischen „Zelda“-Universums, das für seine epischen Geschichten und lebhaften Welten bekannt ist.

Derek Connolly, bekannt für seine Arbeit an Blockbustern wie den „Jurassic World“-Filmen, „Kong: Skull Island“ und „Pokémon Meisterdetektiv Pikachu“, wird das Drehbuch für das Projekt beisteuern. Während Details zur Besetzung und zur Handlung noch unter Verschluss gehalten werden, ist Connollys Beteiligung ein weiteres vielversprechendes Zeichen für die Qualität des Skripts, das die essentielle Mythologie von „The Legend of Zelda“ einfangen soll.

Während ein genauer Starttermin für die "“The Legend of Zelda“-Verfilmung noch nicht feststeht, ist die Ankündigung allein ein Grund für eine große Vorfreude unter den Fans der Serie.

Quelle: kino.de