Ninja Warrior Germany: Alle Stars des Promi-Specials der beliebten Sportshow – RTL bereitet ein festliches Ereignis vor, das Fans der beliebten Sportshow kurz vor Weihnachten sicherlich begeistern wird – nämlich „Ninja Warrior Germany - Promi-Special“. In dieser Sonderausgabe der beliebten RTL-Show treten zwölf prominente Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen wie Musik, Fernsehen und Sport an, um sich den anspruchsvollen Herausforderungen des Parcours zu stellen.

Das Besondere an diesem Event: Es geht nicht nur um sportliche Höchstleistungen, sondern auch um einen guten Zweck. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden indes in drei Teams aufgeteilt. Angeführt werden die drei Teams dabei von Moderatorin Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank „Buschi“ Buschmann. Jedes Team besteht aus vier Mitgliedern, die in zwei Runden des Parcours gegeneinander antreten.

Für den guten Zweck

Die prominenten Athletinnen und Athleten zeigen dabei nicht nur ihre sportliche Seite, sondern engagieren sich auch für die „Wir helfen Kindern“-Stiftung von RTL. Der im Rahmen des „Ninja Warrior Germany - Promi-Specials“ erspielte Betrag fließt direkt in die Unterstützung bedürftiger Kinder. Jedes bezwungene Hindernis in der ersten Runde trägt 500 Euro bei, während in der zweiten Runde jedes Hindernis 1.000 Euro wert ist.

Zusätzlich gibt es in jeder Runde einen Bonus für den besten Lauf. Das Finale des Parcours, der 32 Meter hohe Mount Midoriyama, stellt die ultimative Herausforderung dar, bei der der erfolgreiche Athlet oder die Athletin zusätzlich 20.000 Euro erspielen kann. Das Team, das am Ende des Tages das meiste Geld gesammelt hat, wird zum Gewinner des Specials gekürt.

Alle Stars des Promi-Specials

Am „Ninja Warrior Germany - Promi-Special“ beteiligt sich eine bunte Mischung an Stars. So setzt sich das „Team Wonti“ zusammen aus Sven Hannawald, Mimi Kraus, Angela Finger-Erben und Adriano Salvaggio. Im „Team Köppi“ treten Luca Hänni, Thorsten Legat, Gigi Birofio und Dr. Christine Theiss an. „Team Buschi“ besteht aus Martin Schmitt, Timo Hildebrand, Irina Schlauch und Filip Pavlovic.

Zu sehen ist das „Ninja Warrior Germany - Promi-Special“ am 16. Dezember um 20:15 Uhr auf RTL und ist zudem auch im Streaming-Dienst RTL+ erhältlich.

Quelle: tvspielfilm.de