Autor: Erik Rössler

Elijah Wood will neuen 'Nightmare On Elm Street' mit Robert Englund drehen – „Eins, zwei, Freddy kommt vorbei ...“ – Freunde vom angesengten Spaßvogel, der gern ahnungslose Teens in ihren Träumen massakriert, könnten noch mal in den Genuss eines neuen Films kommen. Wie bekannt wurde, will „Herr der Ringe“-Star Elijah Wood als Produzent „Nightmare On Elm Street“ unbedient neu verfilmen. Und ein mögliches Reboot soll dabei nur dann realisiert werden, wenn Robert Englund wieder den Messerhandschuh anzieht.

Schließlich ist Englund für die Fans der einzig wahre Freddy Krueger, der in allen Teilen, bis auf die mäßige Neuverfilmung von 2010, den Todesfürst mit bissigem Humor so grandios mimte. Es wäre sicherlich eine tolle Sache, würde ein Reboot von Wes Cravens „Nightmare On Elm Street“ realisiert werden. Wie in den letzten Jahren auch, steht dem einzig immer noch die Film-Rechtslage im Weg. Aktuell hält New Line Cinema die Rechte an der Figur Freddy Krueger.

Hinzu kommen die Erben von Wes Craven, die potenzielle Drehbuchentwürfe sehen und absegnen müssten. Elijah Wood kämpft allerdings verbissen weiter darum. So gab er nun sogar ein Update, wie er sich die Neuauflage vorstellt. So ließ er über „ComingSoon.net“ verlauten, dass er nicht einfach dieselbe Geschichte noch einmal erzählen wolle. Er hat vor, der Reihe eine neue Ausrichtung zu geben und Freddy nicht mehr so oft als Horror-Onkel in die Alpträume der Jugendlichen zu schicken.

Wie eingangs erwähnt, ist es für Wood bei einem Reboot unabdinglich, dass eben kein anderer als Robert Englund in die verbrannte Haut des Freddy Krueger schlüpfen soll. Elijah Wood: „Man muss Robert Englund für einen weiteren Film zurückbringen. Ich denke, vor allem wenn man das Franchise öffnen und in verschiedene Richtungen führen will, muss man das mit ihm etablieren – und von da aus weitermachen.“

Bleibt die Frage, ob Englund sich dafür am Ende noch mal begeistern kann, hat er doch selbst vor ein paar Jahren sein Freddy-Aus verkündet. Wir halten euch jedenfalls auf dem Laufenden, sobald es an dieser Front Neuigkeiten gibt. Denn bekommt Elijah Wood die Rechte oder einigt sich mit den Rechtehaltern, könnte alles ganz schnell gehen.

Quelle: filmstarts.de