„Nichts - Was im Leben wichtig ist“ – Film-Kritik – Unter all den vielen spannenden Filmgenres gehört die Coming-of-Age-Sektion sicherlich zu denen, die schon mit zahlreichen Klassikern emotional tief bewegt haben. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise, zu sehen beispielsweise in „…denn sie wissen nicht, was sie tun“ über „Stand by Me – Das Geheimnis eines Sommers“, „Boyhood“, „Juno“, „The Virgin Suicides“ oder dem brettharten und ungeschönten Streifen „Kids“.

Mit „Nichts - Was im Leben wichtig ist“ gesellt sich ein weiteres Coming of Age-Drama hinzu. Ein Film, der mit zu den am meisten verstörenden und emotionalsten des Genres gehört. Denn es ist eine wahrhaft bestürzende Geschichte über das Erwachsenwerden, die wiederum auf dem gleichnamigen Bestseller der dänischen Autorin Janne Teller basiert. In „Nichts - Was im Leben wichtig ist“ geht es um Pierre Anthon und dessen Klassenkameraden.

Brutale Spirale psychologischer Gewalt

Sie alle sind in der 8. Klasse und machen das, was Heranwachsende so tun in ihrem Alter. Zumindest bis zu jenem Tag, als Pierre seinen Freundinnen und Freunden erzählt, dass nichts im Leben eine Bedeutung hat. Daraufhin verlässt er die Schule, setzt sich auf einen Baum und will dort nicht mehr herunterkommen. Klingt erstmal unspektakulär, bekommt aber eine verheerende Eigendynamik. Denn dies löst bei seinen Klassenkameraden eine existenzielle Krise aus.

Sie beschließen, ihre wertvollsten Besitztümer zu sammeln, um Pierre Anthon davon überzeugen, dass er sich irrt. An dieser Stelle beginnt im Film eine überaus gefährliche und kontroverse Studie über das, was wirklich zählt. Es folgt eine verstörende und brutale Spirale psychologischer Gewalt, denn anfängliche unschuldige Opfergaben reichen nicht mehr. Je schmerzhafter das Opfer, desto mehr bedeutet es und desto mehr wird vom nächsten in der Reihe verlangt.

Ein erschütternder Streifen, der unter die Haut geht

Was das dänische Regieduo Trine Piil und Seamus McNally mit „Nichts - Was im Leben wichtig ist“ erschaffen haben, ist ein erschütternder Streifen, der unter die Haut geht und definitiv zum Nachdenken anregt. Es ist einer dieser besonderen Filme, den man nicht so schnell vergessen wird, sobald der Abspann über den Bildschirm geflackert ist.

In diesem verstörenden Coming-of-Age-Drama werden jegliche Emotionsknöpfe bei den Zuschauerinnen und Zuschauern gedrückt, was wiederum ein überaus intensives Filmerlebnis generiert. Beeindruckend ist auch die starke Leistung aller Jung-Darstellerinnen und -Darsteller. Gefallen hat zudem die atmosphärisch Dichte, die zuweilen eine beklemmende Stimmung hervorruft.

Wer auf dramatische Coming-of-Age-Geschichten steht, ist bei „Nichts - Was im Leben wichtig ist“ bestens aufgehoben. Allerdings sollte man sich darauf einstellen, teils harsche psychologische Gräuel ertragen zu können. Denn dieses Drama zeigt, was sich Jugendliche gegenseitig antun können und dabei all ihre Unschuld verlieren.

Nichts - Was im Leben wichtig ist (EuroVideo Medien) – VÖ: 25. Mai. 23