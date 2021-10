Nicht schon wieder allein zu Haus: Reboot zu „Kevin allein zu Haus“ im Trailer – Das Remake zu „Kevin allein zu Haus“ steht an. Mit „Nicht schon wieder allein zu Haus“ wird sich einmal mehr die Handlung um tölpelhafte Einbrecher und einen kleinen Jungen drehen, der vor denen sein „Zuhause beschützen muss“. Hier der Trailer.

Neben Ellie Kemper, Rob Delaney und Archie Yates ist der Film auch mit Aisling Bea und Kenan Thompson besetzt. „Nicht schon wieder allein zu Haus“ wird dabei ab dem 12. November exklusiv auf Disney+ zu sehen sein. Jungstar Archie Yates „JoJo Rabbit“ wird im Remake das Kind verkörpern, das einmal mehr zu Hause vergessen wurde.

Bekannte Gesichter

Denn seine Eltern sind auf dem Weg nach Japan in den Urlaub – und der junge Max Mercer (Yates) darf sich nun mit einem diebischen Pärchen (Kemper und Delaney) herumplagen, die versuchen, ein unbezahlbar kostbares Erbstück aus Maxens Elternhaus zu stehlen. Selbstverständlich weiß sich der Junge zu verteidigen.

So heckt er einen Schlachtplan aus, um es den Schurken richtig zu zeigen. So weit, so bekannt spielt „Nicht schon wieder allein zu Haus“ mit jenen Szenen, die „Kevin allein zu Haus“ zum Evergreen und einem der Weihnachtsfilme schlechthin gemacht haben. Lustiges Detail aus dem Trailer: Der Polizist heißt mit Nachnamen „McCallister“.

Denn:

Devin Ratray kehrt hier in seine Rolle als Kevins gemeiner Bruder Buzz zurück – nunmehr Mann gehobenen mittleren Alters und Polizeibeamter. Auch Kevin selbst, Macauley Culkin, soll einen Gastauftritt in „Nicht schon wieder allein zu Haus“ feiern. In welcher Form, davon könnt ihr euch bei Interesse ab dem 12. November selbst überzeugen.