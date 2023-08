Nicht „Rocky“ und auch nicht „Rambo“: Der erfolgreichste Film mit Sylvester Stallone – Mit 77 Jahren hat die Schauspielikone Sylvester Stallone eine beeindruckende Filmkarriere hinter sich: Stallone wirkte in 54 Filmen als Hauptdarsteller mit, wobei wir hier seine kurzen Gastauftritte und Serienrollen gar nicht berücksichtigen. Er hat mittlerweile seit über einem halben Jahrhundert mit einer Vielzahl von Filmen das Publikum begeistert.

Genreübergreifend: Von Komödien wie „Stop! Oder meine Mami schießt!“ bis hin zu actiongeladenen Thrillern wie „Over The Top“ und „Daylight“ war alles dabei. Weitere bekannte Stallone-Klassiker sind „Cop Land“, „Cliffhanger“ und „Demolition Man“, aber auch Filme wie „Tango und Cash“ und „Die City Cobra“. Seine wohl bekanntesten Rollen sind jedoch die Charaktere in den Filmreihen „Rocky“ und „Rambo“.

Der wirklich erfolgreichste Film mit Sylvester Stallone

Diese Filme haben nicht nur Millionen von Fans in ihren Bann gezogen, sondern sind auch Teil der Filmgeschichte. Und wenn man eben an „Rocky“ und „Rambo“ denkt, mag man meinen, dass diese legendären Film-Klassiker zugleich auch die erfolgreichsten Stallone-Filme seien. Dem ist aber nicht so: Der wirklich erfolgreichste Film mit Sylvester Stallone ist die Fortsetzung „The Expendables 2“, die mit Abstand auf dem ersten Platz in der Erfolgsvita Stallones steht mit Blick auf das weltweite Einspielergebnis.

Der zweite Teil der beliebten Action-Reihe, inszeniert von Simon West („Con Air“, „Tomb Raider: Lara Croft“) spielte nämlich ganze 315 Millionen Dollar weltweit an den Kinokassen ein. Das reicht locker, um damit selbst seine größten Hits wie eben „Rocky“- und „Rambo“ abzuhängen. Wir blicken noch mal zurück auf Stallones erfolgreichsten Film seiner Karriere „The Expendables 2“. In zweiten Teil der Action-Reihe sind Stallone und seine Söldnertruppe wieder gefragt wobei es richtig zur Sache geht.

Barney Ross (Stallone) und sein Trupp von Söldnern müssen einen neuen Job erledigen, aber natürlich geht alles schief. Der Bösewicht des Films, gespielt von Jean-Claude Van Damme, legt einen von ihnen um und klaut auch noch das Objekt, hinter dem die „Expendables“ eigentlich her waren. Jetzt sind die Jungs um Barney nicht nur sauer – sie wollen Rache. Was folgt, ist eine wilde Jagd mit jeder Menge Action, Explosionen und coolen Sprüchen.

Quelle: filmstarts.de