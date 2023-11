Nicht einmal 400.000 junge Zuschauer: Neue RTL-Serie wird zum Quoten-Flop – Auf RTL lief vor kurzem eine neue Serie an, die den Werdegang des FC Bayern München über die Jahre 1965 bis 1974 portraitiert. Die ersten drei Folgen von „Gute Freunde – Der Aufstieg des FC Bayern“ liefen am vergangenen Mittwoch zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr an, fanden beim Publikum jedoch keinen wirklichen Anklang, so dass der Auftakt nur als Flop bezeichnet werden kann.

Mit gerade einmal 390.000 Zuschauern in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen brachte es die Serie auf einem Marktanteil auf Kreisliganiveau von gerade einmal acht Prozent.

Zwar konnte das Zeitdokument, welches den Werdegang des Vereins vom Ligadebütanten zum König von Europa nachzeichnet, insgesamt 1,56 Millionen Menschen vor den Bildschirm locken, aber auch das reicht nicht für den Verbleib im linearen Programm des Senders.

Wer das Ende der Serie sehen möchte, muss dazu zum Streamingdienst RTL+ wechseln, wo die verbliebenen drei Folgen exklusiv zu sehen sein werden. Angeblich sei dies aber bereits von Anfang an so geplant gewesen und die Entscheidung von daher nicht von den Quoten abhängig.

Uli Hoeneß, der als junger Spieler in der Serie von dem Schauspieler Max Hubacher dargestellt wird, zeigte sich indes begeistert von „Gute Freunde – Der Aufstieg des FC Bayern“ und nannte die RTL-Eigenproduktion sogar ein Meisterwerk. In einem Statement des Vereins lobte der FC-Bayern-Architekt und Ehrenpräsident vor allem die Genauigkeit der Schilderung der ersten großen Ära seines Vereins.

Quelle: kino.de