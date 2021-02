News of the World

News of the World: Trailer – Nicht mehr lange und es gibt neues Futter für alle Wildwest-Fans. Mit dem Streifen „News of the World“ von Regisseur Paul Greengrass, der bereits unter anderem mit der „Jason Bourne“-Reihe überzeugte. Für die Hauptrolle hat er sich keinen Geringeren als Hollywood-Schwergewicht Tom Hanks geangelt, mit dem Greengrass bereits „Captain Phillips“ drehte.

Nun also ein Western, zu dem es jetzt auch ein neuer Trailer zu sehen gibt. Eigentlich wollte man „News of the World“ im Januar im Kino zeigen. Aber durch die anhaltende Corona-Pandemie wurde daraus nichts. Und so wanderte der Streifen zum Streaming-Dienst Netflix. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch von Autor Paulette Jiles – und dessen Geschichte handelt von einem vom Leben gezeichneten Kriegsveteranen und Zeitungsboten.

Nach dem Ende des Bürgerkrieges wandert er von einer texanischen Kleinstadt zur nächsten und verbreitet persönlich die neuesten Nachrichten. Allerdings hat er auch ein verwaistes Mädchen dabei, das er nach San Antonio zu ihren verbliebenen Verwandten bringen muss. Doch es ist eine Reise voller Gefahren und Abenteuer, die beide eng zusammenschweißen wird. Dabei kommt die Frage auf, ob sie es am Ende nicht sogar besser bei ihm hat, als bei ihren Verwandten.

„News of the World“ scheint aufgrund des Plots und des Trailers ein spannendes Western-Drama zu werden. Ein Abenteuer, in dem Tom Hanks bestens aufgehoben scheint. Aber auch seine Hauptrollen-Kollegin, die deutsche Newcomerin Helena Zengel, gibt hier ein tolles Bild ab.

Lange warten müsst ihr auf den Tom-Hanks-Western nicht mehr, denn dieser erscheint bereits am 10. Februar 2021 auf Netflix.

Quelle: serienjunkies.de