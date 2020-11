Neuzugang von Regisseur James Gunn bestätigt: Sylvester Stallone bei Suicide Squad – Wie Regisseur James Gunn persönlich bestätigte, gibt es noch einen späten Zugang zur Besetzungsliste des DC-Antiheldenstreifens „Suicide Squad“: Niemand Geringeres als Hollywood-Titan Sylvester Stallone adelt den ohnehin tollen Cast des Films durch seine Teilnahme. Gunn gab die Neuigkeit über seinen persönlichen Instagram-Account bekannt.

Dort schrieb der 53-Jährige unter einem Foto von Gunn und Stallone: „Ich liebe es, mit meinem Freund @officialslystallone zu arbeiten, und unsere Arbeit heute an # TheSuicideSquad bildet da keine Ausnahme. Obwohl Sly bereits eine Filmikone ist, haben die meisten Leute keine Ahnung, was für ein fantastischer Schauspieler dieser Typ [eigentlich] ist.“

Zuletzt hatten Gunn und Stallone bei den Dreharbeiten für „Guardians of the Galaxy Vol. 2“ gearbeitet. Seinerzeit hatte Sly die Figur des Stakar Ogord verkörpert. „The Suicide Squad“ wird der Nachfolger des Antihelden-Streifens aus dem DC-Universum „Suicide Squad“, der 2016 in den Kinos lief. Seinerzeit hatten Margot Robbie und Will Smith die Hauptrollen verkörpert, Jared Leto hatte einen Gastauftritt als Joker, der die Meinungen des Publikums jedoch spaltete.

„The Suicide Squad“ wird mit einer brandneuen Besetzung aufwarten, abgesehen einmal von Margot Robbie, die in der Rolle der Harley Quinn zurückkehren wird. Von Jared Letos Joker werden wir hingegen nichts mehr sehen, auch Will Smith wird nicht erneut als Deadshot zu sehen sein – er nannte Drehkonflikte als Grund dafür, arbeitet schwer an anderen Projekten. Hinzu stoßen stattdessen Größen wie Idris Elba, Joel Kinnaman, Taika Waititi, Peter Capaldi, Nathan Fillion sowie Michael Rooker.

Dazu gesellt sich nun eben Sylvester Stallone – man darf gespannt sein, in welcher Rolle wir ihn zu sehen bekommen. Wenn alles gut geht und der Klammergriff von Corona um die Welt sich endlich lösen mag, wird „The Suicide Squad“ im August 2021 anlaufen.

