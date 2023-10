Kult-Horror-Neuverfilmung: „Friedhof der Kuscheltiere“-Regisseurin plant weiteres Reboot – Lindsey Anderson Beer hat bereits mit „Friedhof der Kuscheltiere: Bloodlines“ ihren ersten Ausflug in die Welt des Horrors gemacht. Dieser Film, der als Vorgeschichte zu „Friedhof der Kuscheltiere“ dient, erkundet die Anfänge von Jud, einer Schlüsselfigur aus der ursprünglichen Geschichte.

Mit der merklich steigenden Begeisterung für das Horrorgenre wagt sich Regisseurin Lindsey Anderson Beer nun an eine Neuinterpretation zum Schauerroman „The Legend of Sleepy Hollow“ von Washington Irving. Der kommenden Neuauflage geht natürlich der ikonische Gruselklassiker „Sleepy Hollow“ aus dem Jahre 1999 von Tim Burton voraus, mit Johnny Depp in der Hauptrolle. Da „Sleepy Hollow“ bereits mehrmals verfilmt wurde, sieht Anderson Beer dies als Chance, ihre eigenen kreativen Ideen in die Geschichte einzubringen.

Süchtig nach „Sleepy Hollow“

So verriet sie dem „Collider“: „Bei der Überarbeitung des Drehbuchs habe ich mich immer wieder gefragt: ‚Was würde ich als ‚Friedhof der Kuscheltiere‘-Fan wissen wollen? Was sind die Fragen, die im Buch unbeantwortet bleiben? Und was sind die Teile des Buches, die in den Filmen noch nicht behandelt wurden?'. […] Die Legenden von Sleepy Hollow sind so vielfältig und als ich anfing, über das Hudson Valley und wahre Geistergeschichten zu recherchieren, wurde ich auch danach süchtig.“

Ein konkreter Veröffentlichungstermin für die Neuauflage von „Sleepy Hollow“ steht noch nicht fest. Für diejenigen, die gespannt auf Anderson Beers Arbeit im Horrorgenre sind, wird „Friedhof der Kuscheltiere: Bloodlines“ am 7. Oktober 2023 auf Paramount+ veröffentlicht.

Quelle: kino.de