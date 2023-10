Neues Serienkonzept: Nach einigen Marvel-Flops soll sich alles ändern – Bekanntermaßen hat Marvel das hauseigene Kinouniversum erweitert, um neben den bekannten Blockbustern auch seit 2021 exklusive Miniserien auf Disney+ zu bieten. Während einige Serien wie beispielsweise „WandaVision“ oder „Loki“ gut ankamen, haben andere Titel wie „She-Hulk: Die Anwältin“, „The Falcon and the Winter Soldier“ aber auch „Moon Knight“ und „Secret Invasion“ die Erwartungen alles andere als erfüllt.

Im Gegenteil: Derlei Serien zählen zu den Flops aus dem Hause Marvel/Disney. Marvel hat diesen Negativtrend nun allerdings zum Anlass genommen, um tiefgreifende Änderungen im Serienkonzept vorzunehmen. Bisher hat Marvel überwiegend Miniserien mit hohen Budgets direkt von den Marvel-Filmproduzenten realisieren lassen. Die Produktionsweise entsprach dabei weitgehend der von Kinofilmen, einschließlich umfangreicher Nachdrehs.

Nun ändert Marvel jedoch seine Strategie und plant von vornherein Serien, die über mehrere Staffeln laufen sollen. Ziel ist es, eine engere Bindung der Zuschauer zu den jeweiligen Serienformaten zu schaffen. Im Zuge dessen sollen ebenso neue Produzenten zum Einsatz kommen, die sich ausschließlich um die jeweilige Serie kümmern anstatt wie aktuell zwischen den Filmen und Serien hin und her zu springen. Laut Berichten von „Hollywood Reporter“ wird Marvel in Zukunft verstärkt Pilotfolgen produzieren.

Die Relevanz des Pilotfolgen-Konzepts zeigt sich aktuell am Beispiel der in Produktion befindlichen Serie „Daredevil: Born Again“. Wegen des kürzlich stattgefundenen Hollywood-Streiks wurde die Produktion unterbrochen, was Marvel die Gelegenheit gab, das bereits gedrehte Material zu begutachten. Die Ergebnisse führten zur Entlassung der Regisseure und zur Suche nach neuen Autoren. Eine komplette Überarbeitung der Serie ist geplant, wodurch der ursprünglich für 2024 anvisierte Starttermin unwahrscheinlich geworden ist.

Insgesamt signalisiert Marvel mit diesen Änderungen die Bereitschaft, aus den bisherigen Erfahrungen zu lernen und das Konzept der Serienproduktion grundlegend zu überdenken. Man kann also gespannt sein, ob diese Veränderungen Marvel in Zukunft wieder Serien-technisch merklich verbessern werden.

Quelle: tvspielfilm.de