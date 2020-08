Neues Heimwerker-Format: „Hör mal, wer da hämmert“ kehrt zurück – Sie sind eines der absoluten Sitcom-Kult-Duos der 90er Jahre: Tim Allen und Richard Karn alias Tim Taylor und Al Borland. In „Hör mal, wer da hämmert“ begeisterten die beiden mehr oder minder erfolgreichen Handwerker die Zuschauer einer fiktiven Heimwerker-Ratgeberserie. Nun soll das Duo infernale für eine echte neue Heimwerker-Sendung zurückkehren.

„Mehr Power!“ also, wenn Tim und Al jede Menge Gerätschaften pimpen? In der Tat: Das neue Format wird auf den Arbeitstitel „Assembly Required“ (zu deutsch: Montage notwendig) hören. In der Sendung geht es darum, Haushaltsgeräte vor dem Müll zu bewahren, indem man sie repariert oder verbessert. Dies geht aus einem Bericht von „Entertainment Ridley“ hervor.

Dort sprach man mit Tim Allen, der seinerzeit den Heimwerkerkönig Tim Taylor spielte. Allen im Gespräch: „Sagen wir, wie es ist – wir leben in einer Wegwerfgesellschaft.“ Zehn Folgen will Allen von dem Format produzieren, an seiner Seite moderierend Richard Karn, der in „Hör mal, wer da hämmert“ den leicht trotteligen, aber liebenswerten Al verkörperte.

Acht Staffeln lang war „Hör mal, wer da hämmert“ ein Risenerfolg in den USA und konnte auch in Deutschland eine große Anzahl an begeisterten Fans um sich scharen, die bis heute mit Zitaten aus der goldenen Sitcom-Ära um sich werfen. Für seine darstellerische Leistung im Bereich Comedy wurde Tim allen seinerzeit mit einem Golden Globe geehrt.

