Neues Horror-Highlight „X“: Kritiker und Fans zeigen sich begeistert – Genre-Fans lauern Jahr für Jahr auf einen neuen Horror-Leckerbissen. Nun scheint mit dem Film „X“ genau so ein Streifen auf die Fans zuzukommen. Denn nachdem „X“ nun in den US-Kinos startete und zuvor schon für Furore während seiner Filmfestival-Premiere sorgte, überschlagen sich die positiven Resonanzen.

Demnach kann man sich auf herausragende Horrorkost freuen. Diese stammt von der Horror-Erfolgsschmiede A24 sowie Genre-Mastermind Ti West. Auf der renommierten Plattform RottenTomatoes erhielt „X“ bis dato ausschließlich gute Kritiken und ein sensationelles Rating von 100 Prozent. Sicherlich werden auch noch negative Kritiken folgen, aber für einen Filmstart sind derart viele positive Resonanzen bemerkenswert.

Erinnerungen an „Texas Chainsaw Massacre“

Daher ist natürlich die Hoffnung immens, dass „X“ wirklich einer dieser Filme ist, die sich als Jahreshighlight herauskristallisieren. Bereits der Trailer zu „X“ verspricht einiges. So werden schon bei den ersten Bewegtbildern Erinnerungen an Terror-Klassiker wie „Texas Chainsaw Massacre“ wach. Dies ist auch den zahlreichen Kritiken zu entnehmen.

Zudem ist man voll des Lobes, was den Cast betrifft – und die damit verbundenen starken Figuren im Film. Darüber hinaus soll der Film einen gut dosierten Humor an den Tag legen und generell guten Old-School-Horror anbieten. Nicht zu vergessen feiern die Kritiker genial gesetzte Schockmomente. Im Gegensatz zum zitierten „Texas Chainsaw Massacre“ soll es in „X“ aber wesentlich mehr Sex geben. Das verwundert allerdings nicht, wenn man sich den illustren Plot des Films anschaut.

Horror-Albtraum beim Porno-Dreh

Wir schreiben das Jahr 1979. Eigentlich wollte ein Filmteam nur einen Porno-Film drehen. Dafür mieteten sich Regisseur R.J., dessen Freundin Lorraine, Schauspieler Jackson Hole sowie die beiden Strip-Tänzerinnen Maxine und Bobby-Lynne ein Farmhaus. Die Besitzer des Anwesens, ein altes Ehepaar, ahnen indes nichts vom Treiben ihrer Mieter.

Am Ende kommt es, wie es kommen muss und man erlebt einen wahrgewordenen Albtraum – Horror beim Porno-Dreh, bei dem eine blutige Hölle über die Protagonisten hereinbricht. „X“ bietet also schon von der Basis her einen wunderbaren Plot. Nach Sicht des Trailers und all den positiven Kritiken, bringt der Streifen wirklich alle Bestandteile mit, um das große Horror-Highlight des Jahres zu werden.

Zudem gibt es tolle Neuigkeiten, denn „X“ erscheint hierzulande erst ab dem 31. März 2022 bei den Fantasy Filmfest Nights und dann ab dem 5. Mai 2022 offiziell in den deutschen Kinos.