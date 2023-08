Neues crossmediales Format: "stern Investigativ" startet Ende September: Die Medienwelt erweitert ihr Angebot an qualitativ hochwertigem Journalismus mit dem Start eines neuen Formates: "stern Investigativ". Dieses neue Konzept ist ein Werk der renommierten Investigativ-Journalisten Manka Heise, Birte Meier und Christian Esser. Sie nehmen das Heft in die Hand, um schwerwiegende Themen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft anzusprechen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

Ausführliche Recherchearbeit und Ausstrahlungspläne

Die erste Sendung des Formates wird am 28. September um 22:35 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Für diese Erstausgabe haben Manka Heise und Christian Esser in Zusammenarbeit mit der Stern-Autorin Tina Kaiser monatelange Recherchen durchgeführt. Neben der Fernsehausstrahlung plant der Stern, am selben Tag in der Printausgabe und auf den Online-Plattformen stern.de und RTL.de detailliert über die Enthüllungen des Investigativ-Teams zu berichten. Außerdem wird ntv die erste Folge einen Tag später, am 29. September um 23:30 Uhr, ausstrahlen.

Das gesamte Medienspektrum abgedeckt: Print, Digital, TV und Podcast

Das innovative Konzept von "stern Investigativ" geht jedoch über das Fernsehen hinaus. Ein Podcast wird auch ab dem 28. September auf RTL+ Musik zum Abruf bereitgestellt, was das crossmediale Erlebnis für die Zuschauer vervollständigt. Gregor Peter Schmitz, Vorsitzender der Chefredaktion des Stern, beschreibt das Alleinstellungsmerkmal dieses Projekts: "Das Besondere an 'stern Investigativ' ist, dass wir das Format von Anfang an crossmedial konzipiert haben und die Ergebnisse unserer investigativen Recherchen nun Ende September zum ersten Mal im TV, im Heft, Digital und via Audio ausspielen."

Das crossmediale Angebot von "stern Investigativ" ermöglicht es dem Team, ihre sorgfältig recherchierten Geschichten und Enthüllungen in verschiedenen Medienformaten zu präsentieren, um eine breite Öffentlichkeit zu erreichen. Damit wird Stern investigativ zu einer wichtigen neuen Adresse für diejenigen, die tiefgehende und sorgfältige Berichterstattung schätzen.