Neuerung bei Promi Big Brother: Ankündigung von Sat.1 sorgt für Kritik – Es dauert nicht mehr lange, dann startet für die Fans die neue Staffel von „Promi Big Brother“. Sowohl bei Sat.1 wie auch bei Joyn wird das Format in einigen Wochen zu sehen sein. Seit der Ankündigung debattieren die Fans, wer wohl die Kandidaten sein werden. Doch eine überraschende Neuerung von Sender Sat.1 hat wohl einige Anhänger des Formats auf die Barrikaden gebracht.

Bislang sind nur zwei Teilnehmer bestätigt: Einerseits Peter Klein, der derzeit noch mit Iris Klein liiert ist – Gerüchte um eine Affäre mit Yvonne Woelke in der jüngsten Staffel des Dschungelcamps hatten für ein entsprechendes Rauschen im Blätterwald gesorgt. Andererseits soll Yeliz Koc teilnehmen, bekannt durch ihre Teilnahme am Format „Der Bachelor“. Sie sorgte für Schlagzeilen, nachdem sie und Jimmi Blue Ochsenknecht öffentlich einen Rosenkrieg ausgefochten.

Neues Konzept bei Sat.1

Zwei kontrovers diskutierte Kandidaten – hinzugesellt sich eine Ankündigung seitens des Teams von „Promi Big Brother“ am Mittwoch, die bei einigen für Aufruhr sorgte. Darin gab man bekannt, dass die Teilnehmerauswahl in diesem Jahr auf eine andere Weise ergänzt wird, als bisher. Denn in diesem Jahr soll es einer weiteren prominenten Person per Wildcard möglich sein, ebenfalls in den Promi-Container mit einzuziehen. Dabei kommt es zu einem Auswahlverfahren in Form einer sogenannten Challenge-Show am 7. November.

Dort werden neun Reality-TV-Personalien sowie Influencer darum ringen, wer an „Promi Big Brother“ teilnehmen darf – man tritt in verschiedenen Aufgaben gegeneinander an, wie „Watson“ berichtet. Danach wird in der Joyn-App von den Zuschauern darüber votiert, wer letztlich am meisten verdient hat, bei „Promi Big Brother“ mitzumachen, wie das Portal erläutert. Zwischenzeitlich wurden auch einige Personen bekannt, die an dieser Challenge-Sendung teilnehmen werden.

So steht fest:

Matthias Höhn, bekannt durch „Berlin – Tag und Nacht“ wird dabei sein, ebenso ein Pärchen aus dem Format „Bachelor in Paradise“: Marco Cerullo und Christina Grass. Zudem die Reality-TV-Kandidatin Lena Schiwiora, die unter anderem bei „Temptation Island“ wie auch „Love Island“ um die Zuschauergunst buhlte. Ein weiterer Kandidat wird Nikola Glumac sein, auch er war bei „Temptation Island“ zu sehen. Letzter Reality-TV-Altgedienter im Bunde: Louis Streich.

Unter den Influencern werden hingegen Namen wie Marco Strecker und Sophie Reintjes für diese Challenge-Sendung berichtet. Auch ein Podcaster und Musiker namens Cenkgo soll dabei sein. Laut dem Bericht bei „Watson“ kam ein Wildcard-Ansatz für eine Teilnahme eines weiteren Prominenten an einem Showformat zuletzt bei der Survival-Erfolgsshow „7 vs. Wild“ zum Einsatz. Laut dem Artikel mit Erfolg. Bei einigen Fans von „Promi Big Brother“ hingegen stößt die Idee auf keine Gegenliebe.

So kommentierte jemand: „Wir wollen eine Normalo-Wildcard.“ Ein weiterer Fan stieß in ein ähnliches Horn: „Es sind jedes Jahr schon zu viele Influencer dabei.“ Andere Zuschauer äußerten wiederum Kritik in der Form, dass sie die meisten der genannten Wildcard-Kandidaten gar nicht kennen würden. Jemand brachte auf den Punkt: „Das Schlimmste ist ja, dass Peter Klein der Prominenteste (sic) von allen ist.“

Das dürften die Mitglieder der diversen Communitys insbesondere der Influencer teils wohl anders sehen – Marco Strecker allein zumindest erreicht mit seinen Sketchen auf dem sozialen Netzwerk TikTok über vier Millionen Follower. Man darf gespannt sein, wie die Wildcard-Show am 7. November letztlich bei den Fans ankommen wird. Wer es final das Format schafft, erleben die Fans spätestens dann.

