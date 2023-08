Neuer Käufer gesucht: Disney stampft bereits abgedrehte Serie ein – Es passiert freilich nicht oft, aber doch immer wieder, dass ein Film, obwohl dieser bereits im Kasten ist, am Ende dann doch noch in den Giftschrank wandert. Ein prominentes Beispiel ist der DC-Streifen „Batgirl“, der sich im vergangenen Jahr bereits in der Post-Production befand, bis sich die federführenden Warner Bros. Studios plötzlich gegen eine Veröffentlichung entschieden, um den Streifen als Verlust abzuschreiben, ohne ihn dem Publikum jemals vorzuführen.

In einem aktuelleren Fall geht Disney+ diesen Weg nun ebenfalls und stampft die geplante Serien-Adaption von „The Spiderwick Chronicles“ ein, obwohl die Folgen bereit abgedreht worden sind.

Das Projekt basiert auf einer Kinderbuchreihe aus den Federn von Holly Black und Tony DiTerlizzi, die erzählt, wie die Familie Grace in dem mysteriösen Anwesen Spiderwick Estate auf fantastische Kreaturen trifft.

Eine Filmversion des Stoffes existiert mit „Die Geheimnisse der Spiderwicks“ bereits, die derzeit auf Paramount+ zu sehen ist.

Die Serie sollte nun unter Showrunner Aron Eli Coleite entstehen, der bereits die Netflix-Serie „Locke & Key“ in Szene gesetzt hat. Besetzt hatte dieser für „The Spiderwick Chronicles“ unter anderem Jack Dylan Grazer und Christian Slater.

Wie aus Medienkreisen berichtet wird, dürfte der rigide Sparkurs im Hause Disney der Grund für diese Entscheidung gewesen sein, dem zuvor bereits diverse Serien und Filme zum Opfer fielen, die auf der Streaming-Plattform inzwischen nicht mehr zu sehen sind.

Das letzte Wort im Falle der „Spiderwick Chronicles“ ist jedoch noch nicht gesprochen, da sich Paramount als Produzent der Serie aktuell nach Käufern für das Material umsieht.

Quelle: kino.de