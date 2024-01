Neuer „John Wick“-Film: Ableger soll im Kino 2024 alles verändern – Das „John Wick“-Universum ist bekannt für seine intensiven Actionsequenzen und seinen unverwechselbaren Stil. Mit der Ankündigung des neuesten Ablegers, „Ballerina“, scheint das Franchise bereit zu sein, neue Wege zu beschreiten und frischen Wind in die beliebte Reihe zu bringen.

Lange war es still um das „John Wick“-Franchise, doch nun gibt es endlich spannende Neuigkeiten. Der erste Ableger der Reihe, „Ballerina“, soll noch in diesem Jahr in die Kinos kommen. Unter der Produktion von Chad Stahelski, dem Regisseur der „John Wick“-Filme, und der Regie von Len Wiseman, verspricht „Ballerina“ eine erfrischende Neuerung für das Universum zu werden.

Veränderung der Action und Charaktere

Im Gegensatz zu den bisherigen „John Wick“-Filmen, die für ihren „Gun-fu“-Stil bekannt sind, wird „Ballerina“ einen neuen Ansatz in Sachen Action verfolgen. Stahelski betont, dass die Intensität der Action beibehalten wird, jedoch Veränderungen in den Set-Pieces, der Art der Action und den Charakteren zu erwarten sind. Ziel ist es, über das bisher Bekannte hinauszugehen und den Fans etwas Neues zu bieten.

Nach der TV-Serie „The Continental“, die auf Amazon Prime Video veröffentlicht wurde und nicht ganz den Erwartungen der Fans entsprach, liegt nun die Hoffnung auf „Ballerina“. Der Film hat die Aufgabe, in die großen Fußstapfen von „John Wick“ zu treten und das Universum auch abseits des bekannten Protagonisten interessant zu gestalten. Mit „Ballerina“ bekommt das „John Wick“-Universum also eine neue Richtung, die die Fans sowohl überraschen als auch erfreuen dürfte.

Die Kombination aus bewährter Intensität und frischen Elementen könnte genau das sein, was die Reihe benötigt, um weiterhin erfolgreich zu sein und das Publikum zu begeistern.

Quelle: film.tv