Neuer „Herr Der Ringe“-Film: Das sagen die ersten Zuschauer – Es ist im „Der Herr der Ringe“-Kosmos so gut wie unbestritten, das die Originaltrilogie nach wie vor unerreicht bleibt. Das konnten weder die drei „Der Hobbit“-Filme ändern, die jedoch recht gut angenommen wurden, noch Amazons Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“, die wiederum reichlich Kritik erntete. Eine neue Hoffnung bringt da das neue Fantasy-Prequel im kommenden Jahr.

Denn am 11. April 2024 geht es erneut nach Mittelerde – und zwar mit „The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim“. Bei „War of the Rohirrim“, der thematisch weit vor den Geschehnissen von Peter Jacksons Filmen „Die Gefährten“, „Die Zwei Türme“ sowie „Die Rückkehr des Königs“ spielen soll, handelt es sich allerdings um einen animierten Kinofilm unter der Flagge von Warner Bros. Der Film erzählt die Geschichte von Helm Hammerhand und somit die des Reiter-Volkes von Rohan.

Das Ganze spielt 183 Jahre vor den Ereignissen der Trilogie und beinhaltet auch die gigantische Rohan-Schlacht des Königs Helm Hammerhand. Beim Annecy Film Festival konnten nun die Besucherinnen und Besucher einen ersten Blick auf „The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim“ werfen. Die Reaktionen auf den Fantasy-Animationsfilm fielen dabei extrem positiv aus. Demnach soll der Streifen – der neuen Machart zum Trotz – das alte, so geliebte Mittelerde-Gefühl vermitteln.

Nachfolgend einige der positiven Reaktionen zu „The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim“.

„Ich muss schon sagen, dass die Verschmelzung von Herr der Ringe und Anime nie so gut aussah! Die Welt und die Figuren sehen sehr authentisch aus. Ich kann es gar nicht erwarten, das nächstes Jahr im Kino zu sehen!“

Just finished the work in progress talk for the new #LotR film #WaroftheRohirrim, and I have to say that the marriage between Lord of the Rings and #anime never looked so good! The world and characters looked very authentic. I can't wait to see this in theaters next year. pic.twitter.com/3H2DyWppWb — Ryan Grobins (@RyanGrobins) June 13, 2023

„The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim schießt jetzt schon an die Spitze meiner am meisten erwarteten Filme 2024. Das (sehr kurze und unfertige) Material sieht fantastisch aus. Das ist 100 % in Übereinstimmung mit der Original-Trilogie und trotzdem sehr deutlich Anime. Ich kann's nicht erwarten!“

#LordOfTheRings War of the Rohirrim 🐴 is already shooting to the top of my most anticipated movies of 2024. The (very short and unfinished) footage shown at #Annecy2023 looks fantastic. This is 100% in line with the original trilogy while also very much an anime. Can't wait. — Rafael Motamayor (@RafaelMotamayor) June 13, 2023

„Zwei Szenen wurden gezeigt (eine davon der noch nicht fertig gestellte Anfang) und die Produzenten haben betont, wie wichtig es ihnen ist, die Welt der Herr der Ringe-Filme mit der von Animes zu vereinen. Eine wirklich interessante Kombination. Es hat mich etwas an Castlevania erinnert.“

„Ich trockne noch meine feuchten Augen [...], ich sag's euch: War of the Rohirrim ist in sehr guten Händen.“

Fans können sich mit „War of the Rohirrim“ auf eine Rückkehr Eowyns freuen, allerdings nur als Erzählerin. Zu den nun bestätigten Figuren zählen Helm Hammerhand, der gesprochen wird von Brian Cox („Troja“, „X-Men 2“), Wulf, der von Luke Pasqualino („Snowpiercer“) eingesprochen wird, sowie Freca (Shaun Dooley), Hera (Gaia Wise) und Fréaláf Hildesohn (Laurence Ubgon Williams).

Verantwortlich für „War of the Rohirrim“ ist Regisseur Kenji Kamiyama, der schon bei Animes wie „Blade Runner: Black Lotus“, „Star Wars: Visions“ (The Ninth Jedi), „Ghost in the Shell: SAC_2045“ und „Ultraman“ federführend war.

Quelle: moviepilot.de