Neuer Alien-Film: Weltraum-Horror-Kult bekommt ein Reboot – Damals vor mittlerweile 44 Jahren erschuf Regielegende Ridley Scott mit „Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt“ einen der ikonischsten Steifen unserer Zeit. Ein legendäres Weltraum-Horror-Meisterwerk, das bis heute Kultstatus genießt und Sigourney Weaver als toughe Ellen Louise Ripley den Durchbruch in Hollywood bescherte.

Insgesamt umfasst die Reihe um die vom Schweizer Künstler HR Giger designten Aliens heute sechs Filme. Wobei gerade die letzten beiden Verfilmungen „Prometheus – Dunkle Zeichen“ sowie „Alien: Covenant“ reichlich Kritik bei den Fans ernteten. Doch auch nach über vier Jahrzehnten scheint Ridley Scott noch nicht mit der weltweit so erfolgreichen Reihe abgeschlossen zu haben.

Großes „Alien“-Reboot in Arbeit

Denn wie nun bekannt wurde, wird es ein großes „Alien“-Reboot geben, bei dem der mittlerweile 85-jährige Ridley Scott noch mal als Produzent in Erscheinung treten wird. Damit sind auch alle Gerüchte der letzten Jahre um einen neuen Alien-Film und sogar einer Fernsehserie beendet. Demnach soll bereits am 09. März 2023 die Produktion des Kinofilms offiziell in Budapest starten.

Die Regie für die Neuverfilmung soll indes kein Geringerer als Fede Alvarez inszenieren, der in den letzten Jahren Kino-Highlights wie „Evil Dead“ oder „Don't Breathe“ hervorbrachte. Alvarez soll es auch gewesen sein, der seine Idee vom „Alien“-Reboot Ridley Scott persönlich vorgestellt haben soll, der schlussendlich dann grünes Licht gab. Was den Cast angeht, wurde mittlerweile Isabela Merced („Transformers - The Last Knight“) bestätigt.

Gruppe junger Menschen soll auf Aliens treffen

Was einen im Reboot erwarten wird, ist aktuell noch recht spärlich mit Infos gesegnet. Offiziell wurde bekannt gegeben, dass im neuen Alien-Film „eine Gruppe junger Menschen auf einer fernen Welt mit der schrecklichsten Lebensform des Universums konfrontiert“ wird. Nun, das schreit jetzt noch nicht nach Innovation, sagt aber auch noch wenig zum eigentlichen Plot aus. Man darf also gespannt sein, wie der Neustart von „Alien“ schlussendlich aussehen wird.

Aber mit Fede Alvarez auf dem Regiestuhl und Ridley Scott als Produzent, besteht zumindest die Chance auf einen guten neuen Weltraum-Horror im „Alien“-Universum. Wann das Reboot erscheinen wird, ist indes noch nicht klar. Wobei es durch möglich ist, dass der Streifen direkt auf Disney Plus seine Premiere feiern wird.

Quelle: pcgames.de