Neuer Alien-Film: Starttermin für Sci-Fi-Fortsetzung steht fest – Lange musste Fans der legendären „Alien“-Franchise auf neues Filmfutter warten. Die lange Wartezeit wird jedoch enden. Denn im Kino wird es mit „Alien: Romulus“ (derzeitiger Arbeitstitel) von Regisseur Fede Alvarez ein Reboot des Weltraum-Horror-Kults geben. Und mehr noch, nun wurde obendrein auch der Starttermin verkündet. Demnach soll der neue „Alien“-Streifen am 16. August 2024 in die Kinos kommen.

Allerdings nicht mehr mit der legendären Sigourney Weaver, die als Alien-Jägerin Ellen Louise Ripley den Durchbruch in Hollywood schaffte. So sagte Sigourney Weaver kürzlich, dass ihre Zeit in diesem Franchise vorbei sei. Weaver: „Das Schiff ist abgefahren. Ich bin sehr glücklich mit dem, was ich tue. Ich habe meine Zeit im Weltraum hinter mir!“

Zurück zu den Horror-Wurzeln der ersten Filme des Franchise

Auch wenn noch nicht allzu viel zu „Alien: Romulus“ bekannt ist, ein paar Details sind es schon. So soll der neue Film keinerlei Verbindungen zu den letzten beiden eher kritisch beäugten Verfilmungen „Prometheus – Dunkle Zeichen“ sowie „Alien: Covenant“ besitzen. „Alien: Romulus“ soll vielmehr zu den Horror-Wurzeln der ersten Filme des Franchise zurückkehren. Die Chancen dafür sind hoch mit eben Fede Alvarez am Ruder, jenem Regisseur, der für Titel wie „Evil Dead und „Don't Breathe“ verantwortlich ist.

Es wird demnach kein Prequel oder Crossover werden, sondern man wagt in „Alien 5“ einen Neustart des altehrwürdigen Franchise. Dass kein Geringerer als der mittlerweile 85-jährige Ridley Scott noch mal als Produzent dabei sein wird, erhöht natürlich die Erfolgsaussichten. Interessant ist hierbei, dass es Fede Alvarez war, der seine Idee vom „Alien“-Reboot persönlich bei Ridley Scott vorstellte. Zum Plot des Reboots ist indes leider noch nicht viel bekannt.

Offiziell wurde verkündet, dass im neuen Alien-Film „eine Gruppe junger Menschen auf einer fernen Welt mit der schrecklichsten Lebensform des Universums konfrontiert“ wird. Mehr Infos gibt es hingegen zum Cast von „Alien 5“, in welchem „Mare of Easttown“-Schauspielerin Cailee Spaeny die Hauptrolle übernehmen wird. Darüber hinaus werden Spike Fearn, Aileen Wu sowie David Jonsson, Archie Renaux und „Transformers: The Last Knight“-Star Isabela Merced der Besetzung angehören.

Quelle: collider.com