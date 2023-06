Neue Regel bei „The Voice“: Coaches bekommen ganz besonders fiesen Joker – Kürzlich haben wir mit Blick auf die kommende neue Staffel der beliebten Gesangsshow skandiert „Alles neu bei The Voice of Germany“, euch im Zuge unserer Berichterstattung aber lediglich das komplett neue Jury-Team vorgestellt. Dabei gibt es doch auch Änderungen am Regelwerk, die den Coaches nun so richtig fiese Moves ermöglichen.

Wie „Bild“ aus den Reihen der Produktionsmitarbeiter erfahren haben will, wird den Kaulitz-Brüdern, Ronan Keating, Giovanni Zarrella und Shirin David in der 13. Staffel nämlich ein neuer Joker an die Hand gegeben.

Dieser ermöglicht es ihnen erstmals, ihre Jury-Kollegen zu blockieren, um zu verhindern, dass diese sich für ein besonders begehrtes Gesangstalent umdrehen können.

Eine Idee, die zuvor schon beim amerikanischen Ableger der ursprünglich aus den Niederlanden stammenden Show zu sehen war.

Außerdem wird es mit „The Voice Rap“ demnächst ein weiteres Spin-off geben, welches sich – der Titel verrät es bereits – auf Talente aus dem Bereich des Sprechgesangs konzentrieren wird. Ein logischer Schritt, hatten es entsprechende Kandidaten im späteren Verlauf der klassischen Sendung doch oft schwer, mit anderweitig gearteten Gesangskünsten zu punkten.

Nun erhält der Rap jedoch eine eigene Bühne und zwei bislang noch unbekannte Coaches, die sich der Talente annehmen werden. Der Clou dabei: Der Sieger von „The Voice Rap“ zieht direkt in das Halbfinale der Hauptshow ein.

Der Rap-Ableger soll im zweiten Halbjahr 2023 auf ProSieben und auf Joyn zu sehen sein, die 13. Staffel von „The Voice of Germany“ wird im Herbst auf ProSieben und Sat.1 ausgestrahlt.

