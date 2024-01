Neue NCIS-Serie: Spin-Off feiert Deutschlandpremiere – Das Universum der beliebten Crime-Serie „NCIS“ erweitert sich mit dem ersten internationalen Spin-off „NCIS: Sydney“. Diese Neuerung markiert einen spannenden Moment in der langen Geschichte des „NCIS“-Franchises, das seine Ursprünge in der Serie „JAG“ hat. Über zwei Jahrzehnte hinweg entstanden mehrere Ableger in den USA, darunter „NCIS: Los Angeles“, „NCIS: New Orleans"“ und „NCIS: Hawai'i“.

„NCIS: Sydney“ stellt nun den ersten Schritt des Franchises außerhalb der USA dar. Paramount+ hat bereits Anfang Dezember 2023 angekündigt, dass „NCIS: Sydney“ im Januar 2024 auch in Deutschland starten wird. Der konkrete Starttermin ist nun endlich bekannt. Und zwar wird die erste von acht Episoden der Auftaktstaffel am 18. Januar 2024 on Demand bei Paramount+ verfügbar sein. Die Serie folgt einem wöchentlichen Veröffentlichungsrythmus, wobei jeden Donnerstag eine neue Episode freigeschaltet wird.

Bekämpfung von Verbrechen in einer der gefährlichsten Regionen

Im Zentrum von „NCIS: Sydney“ stehen die Darsteller Olivia Swann und Todd Lasance. Sie sind Teil eines vielseitigen Casts, zu dem auch Sean Sagar als NCIS Special Agent DeShawn Jackson und Tuuli Narkle als AFP Liaison Officer Constable Evie Cooper gehören. Die Serie präsentiert eine Zusammenarbeit zwischen den NCIS-Agenten und der australischen Bundespolizei (AFP), die gemeinsam eine multinationale Taskforce bilden.

Diese konzentriert sich auf die Bekämpfung von Verbrechen in einer der gefährlichsten Regionen. Hinter „NCIS: Sydney“ steht das Produktionsstudio Endemol Shine Australia. Mit acht Episoden in der Debütstaffel setzt die Serie die Tradition des „NCIS“-Franchises fort und bringt gleichzeitig frischen Wind durch den Ortswechsel nach Australien.

Indes scheint „NCIS: Sydney“ alles zu haben, was Fans des „NCIS“-Franchises schätzen: spannende Fälle, interessante Charaktere und neue Schauplätze. Der Schritt nach Australien verleiht der Serie eine frische Perspektive, während sie gleichzeitig das erfolgreiche Erbe der „NCIS“-Reihe fortsetzt.

