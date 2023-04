Neue „Herr der Ringe“-Filme: Elijah Wood bezieht erstmals Stellung – Das Aufsehen war immens, als Warner Bros. im Februar 2023 ankündigte, dass man 22 Jahre nach dem Auftakt der Fantasy-Trilogie von Peter Jackson „Der Herr der Ringe: Die Gefährten“ offiziell neue „Der Herr der Ringe“-Filme plane. Dies verwundert nicht, da der Hype um die Verfilmung des ruhmreichen Romans von J. R. R. Tolkien seit Jahrzehnten nie abebbte.

Nun meldete sich erstmals Elijah Wood, Hollywood-Star und Darsteller von Frodo Beutlin der Original-Film-Trilogie, zu Warners Vorhaben zu Wort. In einem Interview mit dem Magazin „GQ“ zeigte sich Wood in Bezug auf die geplanten neuen „Der Herr der Ringe“-Filme überrascht. Auf der anderen Seite sei er aber auch aufgeregt und gespannt auf das, was da denn nun kommen möge. In dem Gespräch gab Elijah Wood jedoch auch seine kritische Meinung zu den „HdR“-Zukunftsplänen bekannt.

„Im Mittelpunkt steht natürlich der Wunsch, viel Geld zu verdienen.“

So sagte der Schauspieler, dass Kult-Regisseur Peter Jackson mit großem Respekt vor der Roman-Vorlage an der Original-Trilogie gearbeitet habe. Mit etwas Bauchweh, aber auch Hoffnung blickt Elijah Wood deshalb auf die neuen Filme. So sagte er gegenüber „GQ“:

„Im Mittelpunkt steht natürlich der Wunsch, viel Geld zu verdienen. Es ist nicht so, dass eine Gruppe von Führungskräften sagt: 'Lasst uns wirklich großartige Kunst machen.' Und noch einmal, keine Missgunst, weil es natürlich um Kommerz geht. Aber große Kunst kann aus dem Kommerz kommen. Diese beiden Dinge schließen sich also nicht gegenseitig aus.“

Respekt vor der Roman-Vorlage

Deshalb hofft Wood, dass auch die kommenden Autoren bei den neuen Verfilmungen aus dem Tolkien-Universum, die Vorlage mit eben so viel Ehrfurcht behandelt werden, wie Jackson es damals tat. Ein Wunsch, den sicherlich auch alle „Der Herr der Ringe“-Fans mit Elijah Wood teilen. Denn schaut man auf Amazons Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“, gab es massive Fan-Kritik an der Umsetzung.

Demzufolge darf man überaus gespannt sein, wie das Studio Warner Bros. mit diesem unvergleichlichen Fantasy-Epos umgehen wird. Die Erwartungshaltung ist jedenfalls riesig, was die Kino-Zukunft dieser fesselnden Fantasy-Welt betrifft. Auch wenn bis dato keine konkreten Details zu den kommenden „Herr der Ringe“-Filmen bekannt sind, will Warner Bros. allerdings nicht die Original-Filmtrilogie von Peter Jackson anfassen.

Daher wird es zur Freude aller Fans keine Remakes, sondern neue Geschichten aus dem Tolkien-Universum geben.

Quelle: moviepilot.de