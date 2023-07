Neue Filme und Serien auf Netflix im Juli 2023: Ein Überblick über das aktuelle Programm – Der Juli auf Netflix hält wieder eine breite Palette an spannenden Filmen und Serien bereit, die Film- und Serienfans gleichermaßen begeistern werden. Besonders im Bereich der Dokumentationen hat der beliebte Streaming-Dienst diesmal keine Kosten und Mühen gescheut. Eines der Highlights ist die vierteilige Dokumentationsreihe "Unbekannt", die mit einer Vielzahl fesselnder Themen aufwartet und mit "Unbekannt: Die vergessene Pyramide" am 3. Juli 2023 startet.

Auch spannend: "WHAM!“ – Eine faszinierende Dokumentation über die legendäre Musikgruppe mit George Michael und Andrew Ridgeley, die ab dem 5. Juli 2023 auf Netflix verfügbar ist. Für Nervenkitzel sorgt hingegen "Hidden Strike" - Ein Actionfilm mit Jackie Chan und John Cena in den Hauptrollen, der ab dem 27. Juli 2023 zu sehen sein wird. Ein absolutes Muss für Comic-Fans stellt hingegen "Venom: Let There Be Carnage" dar, der am 19. Juli 2023 auf Netflix erscheint.

Eine detaillierte Übersicht über das neue Programm auf Netflix im Juli 2023:

Neue Filme:

"The Secrets We Keep - Schatten der Vergangenheit" (5. Juli)

"Der Duft des Goldes" (6. Juli)

"The Out-Laws" (7. Juli)

"Herr Spaßmobil und die Tempelritter" (12. Juli)

"Bird Box: Barcelona" (14. Juli)

"Love Tactics 2" (14. Juli)

"The (Almost) Legends" (19. Juli)

"Venom: Let There Be Carnage" (19. Juli)

"They Cloned Tyrone" (21. Juli)

"Dream" (25. Juli)

"Paradise" (27. Juli)

"Küssen und andere lebenswichtige Dinge" (27. Juli)

"Hidden Strike" (27. Juli)

"Online für Anfänger" (27. Juli)

"Scream" (27. Juli)

"Godzilla vs. Kong" (28. Juli)

"Judas and the Black Messiah" (28. Juli)

Neue Serien:

"Wieder 15: Staffel 2" (5. Juli)

"Meine ganz besondere Hochzeit" (5. Juli)

"The Lincoln Lawyer: Staffel 2" (6. Juli)

"Fatal Seduction" (7. Juli)

"Seasons" (7. Juli)

"Survival of the Thickest" (13. Juli)

"Burn the House Down" (13. Juli)

"Beyblade Burst QuadDrive" (14. Juli)

"Kohrra" (15. Juli)

"Süße Magnolien: Staffel 3" (20. Juli)

"Bonn - Alte Freunde, neue Feinde" (24. Juli)

"Eine perfekte Geschichte" (28. Juli)

"D.P.: Staffel 2" (28. Juli)

"Captain Fall" (28. Juli)

"Bastard!! Der Gott der Zerstörung: Staffel 2" (31. Juli)

Neue Dokus:

"Unbekannt: Die vergessene Pyramide" (3. Juli)

"Der König, der niemals einer war" (4. Juli)

"WHAM!" (5. Juli)

"Unbekannt: Killerroboter" (10. Juli)

"Quarterback" (12. Juli)

"Unbekannt: Die Knochenhöhle" (17. Juli)

"Der tiefste Atemzug" (19. Juli)

"Unbekannt: Die kosmische Zeitmaschine" (24. Juli)

"Verschwunden: Der Fall Lucie Blackman" (26. Juli)

"Die Dame der Stille: Die Mataviejitas-Morde" (27. Juli)

"How to Become a Cult Leader" (28. Juli)

Comedy Specials:

"Tom Segura: Sledgehammer" (4. Juli)

Reality-TV:

"Fake oder Liebe?" (6. Juli)

"Hack My Home" (7. Juli)

"Nineteen to Twenty" (11. Juli)

"Sugar Rush: The Baking Point" (12. Juli)

"Too Hot to Handle: Staffel 5" (14. Juli)

"Five Star Chef" (14. Juli)

"Love After Divorce" (23. Juli)

Netflix Kids & Family:

"Supa Team 4" (20. Juli)

"Cats & Dogs 3 - Pfoten Vereint!" (23. Juli)

"Die Tautropfentagebücher" (24. Juli)

