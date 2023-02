Neue Diagnose für Bruce Willis: Star an Demenz erkrankt – Dass sich der ehemalige Hollywoodstar Bruce Willis aus dem Showgeschäft zurückgezogen hat, ist schon länger bekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen leidet der Schauspieler an einer als Aphasie bezeichneten Hirnerkrankung, die es ihm unmöglich macht, als Schauspieler Texte korrekt wiederzugeben und sein Privatleben stark belastet. Nun hat die Familie des Stars öffentlich gemacht, dass der 67-jährige Bruce Willis an Frontotemporaler Demenz leidet.

Diese Diagnose teilte laut einem Bericht von „Bild“ die Familie von Bruce Willis auf der Website einer Stiftung namens „Association for Frontotemporal Degeneration“ mit, die Betroffenen und Angehörigen zur Seite steht. Demnach habe sich die Aphasie nunmehr zu einer Demenz entwickelt. Unter anderem habe der Star aus „Stirb Langsam“ und anderen Hollywood-Actionfilmen Probleme, sich zu verständigen.

Das Anliegen der Angehörigen von Bruce Willis:

Aufmerksamkeit auf die Krankheit zu lenken. So schrieb die Familie des ehemaligen Schauspielers: „Bruce hat immer daran geglaubt, seine Stimme in der Welt zu nutzen, um anderen zu helfen und das Bewusstsein für wichtige Themen zu schärfen, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Leben“. Das persönliche Engagement des 67-Jährigen wurde in der Mitteilung seiner Angehörigen besonders hervorgehoben. „Bild“ zitiert dort in wörtlicher Übersetzung:

„Wir wissen aus tiefstem Herzen, dass er – wenn er heute noch könnte – handeln würde, indem er die Aufmerksamkeit der Welt auf sich zieht und sich mit denen verbindet, die ebenfalls mit dieser schwächenden Krankheit und den Auswirkungen, die sie auf so viele Menschen und ihre Familien hat, zu kämpfen haben“. Die erwähnten Kommunikationsprobleme hatte Willis bereits, als seine Aphasie diagnostiziert wurde.

Seinerzeit litt er bereits unter Sprachstörungen

Letztlich bedeuteten diese für den Schauspieler das Karriereende. Fans wunderten sich, in wie vielen vergleichsweise billigen B-Movies der einstige Megastar in den letzten Jahren mitgespielt hatte. Wie „Bild“ erklärt, tat Bruce Willis dies, um seiner Familie ein möglichst großes Erbe hinterlassen zu können. Der Artikel erklärt auch, dass eine Demenz aus einer Aphasie hervorgehen kann. Die Frontotemporale Demenz ist demnach eine Unterart der heimtückischen Krankheit.

Wie der Name schon sagt, sind dabei Stirn- und Schläfenlappen des Gehirns betroffen.

Quelle: bild.de