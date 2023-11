Neu im Streaming-Abo: Star-gespickte Krimi-Fortsetzung – Disney+ Abonnenten können sich auf eine spannende Fortsetzung freuen, die in diesem Jahr für Aufsehen sorgt hatte: „A Haunting in Venice“. Dieser Film, der im September 2023 Kinopremiere feierte, bringt nun Agatha Christies berühmten Detektiv Hercule Poirot ins Heimkino. In der neuesten Verfilmung, basierend auf Christies Roman „Die Halloween Party“ von 1969, übernimmt Kenneth Branagh gleich mehrere Rollen.

So ist er nicht nur Regisseur und Produzent, sondern übernimmt auich gleich die Hauptrolle als Poirot ein. Er wird unterstützt von einem beeindruckenden Ensemble, zu dem unter anderem Kyle Allen, Camille Cottin, Jamie Dornan, Tina Fey, Jude Hill, Ali Khan, Emma Laird, Kelly Reilly, Riccardo Scamarcio und die Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh gehören. Der Film spielt in der mysteriösen und stimmungsvollen Kulisse Venedigs nach dem Zweiten Weltkrieg.

Ein spannender Grusel-Krimi

Am Vorabend von Allerheiligen gerät Meisterdetektiv Hercule Poirot in eine überraschende und übernatürliche Begegnung während einer Séance in einem heruntergekommenen Palazzo, in dem es spuken soll. Als einer der Gäste ermordet wird, gerät der Detektiv in eine abgründige Welt voller Schatten und Geheimnisse.

Kenneth Branaghs Regiearbeit bei „A Haunting in Venice“ ist eine Fortführung seiner erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem Kreativteam von „Mord im Orient-Express“ (2017) und „Tod auf dem Nil“ (2022). Fans von Christies Detektiv können sich freuen, denn die gesamte „Poirot“-Trilogie, einschließlich „Mord im Orientexpress“ und „Tod auf dem Nil“, ist auf Disney+ verfügbar.

„A Haunting in Venice“ kann ab sofort auf Disney+ gestreamt werden.