Neu im Streaming-Abo: Stallones wilder Action-Hit – 2008 erschien mit dem Actioner „John Rambo“ ein Werk in den Kinos, das schnell zu einem Klassiker des Genres avancierte. Dieser Film, auch bekannt als „Rambo IV“, stellt einen markanten Punkt in der berühmten „Rambo“-Reihe dar. Denn der machte sich einen Namen anhand seiner unverblümten Gewaltdarstellung, weshalb er lange Zeit in Deutschland indiziert war.

Seit September 2023 ist „John Rambo“ aber wieder uncut frei zugänglich und nun ganz frisch im Streaming-Abo erhältlich. In „John Rambo“ lebt die Ein-Mann-Armee abgeschieden im Norden Thailands, fernab von seinem früheren Kriegsleben. Er hält sich mit dem Fang und Verkauf von giftigen Schlangen über Wasser, obwohl in der Nähe der längste Bürgerkrieg der Welt zwischen den Burmesen und dem Karen-Stamm tobt.

Sylvester Stallones legendärste Charakterrolle

Rambo zeigt zunächst kein Interesse, sich einzumischen, bis eine Gruppe von Missionaren ihn bittet, sie durch ein Landminenfeld zu einem Flüchtlingslager zu führen. Sie wollen den verfolgten Karen-Stamm unterstützen. Nachdem er erfährt, dass die Missionare gefangen genommen wurden, sieht sich Rambo gezwungen, wieder in den Kampf einzutreten, was ihn direkt in die Schrecken des Krieges führt.

Sylvester Stallones Charakterrolle, die in den 1980er Jahren populär wurde, zeichnet sich durch ihre kompromisslose Härte und das Überleben in extremen Situationen aus. Stallones Darstellung des Rambo, eines Veteranen des Vietnamkriegs, der gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung kämpft, prägte das Action-Genre nachhaltig. Die Filme, die mit „First Blood“ begannen, zeigten nicht nur explosive Action und spannungsgeladene Szenen, sondern beleuchteten auch die psychologischen Auswirkungen des Krieges auf Veteranen.

Wer Lust auf eine Runde mit Sly als ikonischer Krieger bekommen hat, kann „John Rambo“ ab sofort im Streaming-Abo von Amazon Prime Video schauen.