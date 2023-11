Neu im Streaming-Abo: Martial-Arts-Kulthit mit Jackie Chan – Immer auf der Suche nach dem nächsten unterhaltsamen Film? Fans des Martial-Arts-Genres können sich freuen: „Jackie Chans Erstschlag“ ist neu im Streaming-Abo verfügbar. Dieser Film, ursprünglich aus dem Jahr 1996, hat Jackie Chan zum globalen Phänomen gemacht und ist ein Paradebeispiel für die Kombination von atemberaubenden Stunts und einer humorvollen Handlung.

„Jackie Chans Erstschlag“ ist eine Hongkong-Action-Komödie, die in den späten 90er Jahren ein weltweiter Hit wurde. Der Film, auch bekannt unter dem Titel „Police Story 4: First Strike“, ist der vierte Teil der berühmten „Police Story“-Reihe. Jackie Chan schlüpft wieder in die Rolle des Hongkonger Polizisten Jackie, der diesmal in eine internationale Verschwörung verwickelt wird. Die Mission führt ihn von Hongkong bis nach Australien und schließlich nach Sibirien, wo er sich einer Vielzahl von Gegnern stellen muss.

Handgemachte Stunts, die ohne den Einsatz von CGI oder speziellen Effekten auskommen

In puncto Action ist der Film spektakulär, mit einer Vielzahl von Kampfszenen, die den Einsatz von unterschiedlichen Kampfkunsttechniken zeigen. Besonders bemerkenswert sind die handgemachten Stunts, die ohne den Einsatz von CGI oder speziellen Effekten auskommen. Für die damalige Zeit war dies revolutionär und es setzte neue Maßstäbe im Genre der Martial-Arts-Filme. Der Einfluss von „Jackie Chans Erstschlag“ auf das Action-Genre kann kaum unterschätzt werden.

Der Film wurde weltweit gut aufgenommen und spielte an den Kinokassen hohe Summen ein. Auch die Kritiker lobten den Film für seine innovativen Actionsequenzen und die gekonnte Verbindung von Humor und Kampfkunst. Einer der Erfolgsfaktoren ist sicherlich die Vielseitigkeit von Jackie Chan, der nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Stuntkoordinator und Regisseur tätig war. Seine Handschrift ist in jedem Frame des Films zu erkennen und trägt zur Einzigartigkeit des Films bei.

Hinzu kommt die globale Ausrichtung der Story, die den Film auch für ein internationales Publikum attraktiv macht. „Jackie Chans Erstschlag“ wird oft als einer der Filme angesehen, die dazu beigetragen haben, das Genre der Martial-Arts-Filme zu globalisieren. Wer nun Lust auf „Jackie Chans Erstschlag“ bekommen hat, kann sich diesen Kultfilm im Streaming-Abo von Amazon Prime Video ansehen.