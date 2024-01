Neu im Streaming-Abo: Kultfilm um einer der größten Medienskandale Deutschlands –Aktuell gibt es einen wahren Kult-Klassiker neu im Streaming-Abo. Die Rede ist von der satirischen Filmkomödie „Schtonk!“, ein Werk aus dem Jahr 1992. „Schtonk!“ ist ein Film, der auf wahren Begebenheiten basiert. Er erzählt die Geschichte der gefälschten Hitler-Tagebücher, einem der bekanntesten Medienskandale der 1980er Jahre.

Regie führte Helmut Dietl, der auch am Drehbuch mitwirkte. Der Film zeichnet sich durch seine humorvolle Darstellung aus, die gleichzeitig die Absurdität der Ereignisse unterstreicht. Der Film folgt dem Journalisten Willié und dem Fälscher Fritz Knobel. Willié stolpert über die vermeintlichen Tagebücher Hitlers, die von Knobel gefälscht wurden. In der Hoffnung auf eine sensationelle Story, überzeugt Willié seinen Verleger, eine große Summe für die Tagebücher zu bezahlen.

Unvergessen Götz George und Uwe Ochsenknecht

Was folgt, ist eine Reihe von komischen und gleichzeitig dramatischen Ereignissen, die das Publikum in den Bann ziehen. In „Schtonk!“ spielen bekannte Schauspielgrößen wie Götz George und Uwe Ochsenknecht, die ihren Figuren Tiefe und Glaubwürdigkeit verleihen. Die Darstellung der historischen Ereignisse und Personen wird mit einer Prise Humor gewürzt, was dem Film einen einzigartigen Charme verleiht.

„Schtonk!“ ist nicht nur eine unterhaltsame Komödie, sondern auch ein wichtiger Teil der deutschen Filmgeschichte. Der Film zeigt auf, wie Medien manipuliert werden können und stellt gleichzeitig die Gier nach sensationellen Geschichten in Frage. Diese Thematik ist auch heute noch relevant. „Schtonk!“ bietet einen unterhaltsamen Einblick in einen der größten Medienskandale.

Jetzt, da „Schtonk!“ im Streaming-Abo von Netflix verfügbar ist, bietet sich die Gelegenheit, diesen einzigartigen Film noch mal oder ganz neu erleben.