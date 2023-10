Neu im Streaming-Abo: Kultfilm sorgt für 90er Nostalgie – Wir erleben momentan eine Welle der Nostalgie im Streaming-Sektor, und da ist es kaum verwunderlich, dass auch Filme aus den 1990er Jahren ihren Weg zurück auf die Bildschirme finden. Ein solches Juwel ist auch eine deutsche Zeichentrickkomödie aus dem Jahr 1997, die damals für reichlich Aufsehen sorgte.

Die Rede ist von „Kleines Arschloch - Der Film“, das nun für Abonnenten beim Streaming-Dienst Paramount+ verfügbar ist. Das Originalmaterial für „Kleines Arschloch - Der Film“ stammt von dem Cartoonisten Walter Moers, dessen Comics erstmals in der Satirezeitschrift „Titanic“ erschienen. Die Adaption, die 1997 veröffentlicht wurde, brachte die provokanten und sarkastischen Elemente der Comics auf die große Leinwand.

Humorvolles und oft anstößiges Abenteuer

Der Film fokussiert sich auf die humorvollen und oft anstößigen Abenteuer eines ungenannten, aber durchaus respektlosen kleinen Jungen. Die Verfilmung stieß bei ihrer Erstveröffentlichung auf geteilte Reaktionen. Während einige die Humorformen und die gewagten Themen lobten, kritisierten andere die Darstellung als zu obszön oder respektlos.

Es ist jedoch unbestreitbar, dass der Film seinen Platz in der Popkultur der 90er Jahre sicher hat, was teilweise an seinem einzigartigen Stil und seiner Abkehr von traditionellen Erzählstrukturen liegt. Die Hauptfigur des Films, das „Kleine Arschloch“, ist ein provokanter und sarkastischer Junge, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Er hält der Gesellschaft auf humorvolle Weise den Spiegel vor und stößt mit seiner Direktheit oft auf Unverständnis oder gar Ablehnung.

Heuchelei und Doppelmoral

Im Film wird das Leben des Kleinen Arschlochs und der Menschen um ihn herum in einer Reihe von humorvollen und oft satirischen Episoden dargestellt. Der Fokus liegt auf den sozialen und kulturellen Eigenheiten der deutschen Gesellschaft, wobei die Figur des Kleinen Arschlochs als Katalysator für komische und teils groteske Situationen dient. Durch seine unverblümte Art stellt das Kleine Arschloch die Heuchelei und Doppelmoral seiner Mitmenschen bloß, was für zahlreiche komische und nachdenkliche Momente sorgt.

Das Skript nutzt geschickt Wortwitz und Situationskomik, um das Publikum zu unterhalten und gleichzeitig zum Nachdenken anzuregen. Wer also Lust auf eine Zeitreise hat, kann „Kleines Arschloch - Der Film“ ab sofort bei Paramount+ streamen.