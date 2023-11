Kult-Western-Komödie mit Will Smith

Neu im Streaming-Abo: Kult-Western-Komödie mit Will Smith – Willkommen in der Welt des Film-Streamings, wo sich dieses Mal Abenteuer und Nostalgie treffen. Denn ein echter Kultfilm Ende der 90er hat seinen Weg ins Streaming-Abo gefunden. Die Rede ist von der Western-Komödie „Wild Wild West“ aus dem Jahr 1999. Dieser Klassiker verspricht eine Reise in den Wilden Westen, gepaart mit einer ordentlichen Prise Action und Humor.

„Wild Wild West“ besticht mit seiner einzigartigen Mischung aus Western und Steampunk. Regie führte Barry Sonnenfeld, der bereits mit „Men in Black“ sein Gespür für actionreiche und humorvolle Filme unter Beweis gestellt hat. Die Hauptrollen in „Wild Wild West“ werden von Will Smith und Kevin Kline gespielt, die ein herrlich ungleiches Duo bilden, das sich durch den Wilden Westen kämpft.

Wilder Westen mit futuristischen Erfindungen und Gadgets

„Wild Wild West“ dreht sich um den charmanten, aber auch draufgängerischen James West (Will Smith) und den vielseitigen Erfinder Artemus Gordon (Kevin Kline), die gemeinsam eine gefährliche Mission im Auftrag des US-Präsidenten annehmen. Ihr Ziel ist es, den diabolischen Dr. Arliss Loveless (Kenneth Branagh) zu stoppen, der einen bösartigen Plan hat, um die Vereinigten Staaten zu zerstören.

Ein herausragendes Merkmal von „Wild Wild West“ sind die beeindruckenden visuellen Effekte und das kreative Set-Design. Der Film schafft es, eine Welt zu kreieren, die sowohl an den Wilden Westen erinnert als auch mit futuristischen Erfindungen und Gadgets aufwartet. Diese Mischung verleiht dem Film einen einzigartigen Stil und eine Atmosphäre, die ihn von typischen Westernfilmen bis heute abhebt.

Zählt heute zu den Kultfilmen der 90er

„Wild Wild West“ hatte bei seiner Veröffentlichung gemischte Kritiken erhalten. Während einige die kreativen Elemente und die humorvolle Darstellung lobten, gab es auch Stimmen, die den Film für seine Handlung und Charakterentwicklung kritisierten. Trotz dieser gemischten Meinungen hat „Wild Wild West“ eine riesige Fanbase und zählt heute zu den Kultfilmen der 90er. Wer nun Lust auf ein wildes Abenteuer bekommen hat, kann „Wild Wild West“ ab sofort im Streaming-Abo von Amazon Prime Video sehen.