Neu im Streaming-Abo: Kampfsport-Kult mit Jean-Claude Van Damme – Im Laufe der Jahre haben bestimmte Filme das Kino maßgeblich geprägt und sind zu zeitlosen Klassikern geworden. Einer dieser Filme ist „Bloodsport“, der durch seine packenden Kampfszenen und die beeindruckende Leistung von Jean-Claude Van Damme zu einem der prägendsten Kampfsportfilme der 80er Jahre avancierte.

Nach seiner Erfolgswelle in den Kinos und einer kürzlich Wiederaufführung erlebt „Bloodsport“ nun seine digitale Renaissance, denn er ist nun auch als Teil des Streaming-Angebots bei Paramount+ verfügbar und bleibt weiterhin bei Amazon Prime Video abrufbar. Filme wie „Bloodsport“ finden auf diesen Plattformen ein neues Zuhause und erreichen eine breite Palette von Zuschauern, von eingefleischten Fans bis hin zu neuen Generationen, die vielleicht noch nicht die Gelegenheit hatten, sich die Originalfassung anzusehen.

Uncut im Streaming

Die ungekürzte Originalfassung von „Bloodsport“, die auf Paramount+ als auch auf Amazon Prime Video verfügbar ist, bietet die Möglichkeit, den Film so zu erleben, wie er ursprünglich gedacht war – mit all seiner Intensität und ohne Einschnitte. Im Zentrum von „Bloodsport“ steht Frank Dux, ein Charakter, dessen Lebensgeschichte fast ebenso faszinierend ist wie der Film selbst.

Als ehemaliger Agent und unter der Lehre eines japanischen Kampfkunstmeisters zum Kampfsportler ausgebildet, ist Dux’ oberstes Ziel der Sieg beim Kumite. Dieser Wettbewerb, der nur alle fünf Jahre stattfindet, ist nicht nur ein Test der Fähigkeit, sondern auch des Willens und der physischen Grenzen. Hierbei wird man in eine Welt eingeführt, in der Ehre und Stärke im Vordergrund stehen und in der die Kämpfer bereit sind, alles für den Sieg zu riskieren.

Kampfsport-Genre maßgeblich beeinflusst

Die Spannung steigt, als die DIA in das Geschehen eingreift, um ihren wertvollen Agenten zu retten, doch Frank Dux ist entschlossen, seinen Weg zu gehen. Seit seiner Veröffentlichung hat „Bloodsport“ das Kampfsport-Genre maßgeblich beeinflusst. Mit seinen authentischen Kampfszenen und der Darstellung von Disziplin und Kampfgeist hat der Film eine treue Fangemeinde aufgebaut und inspiriert bis heute Filmemacher sowie Kampfsportbegeisterte weltweit.