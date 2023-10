Neu im Streaming-Abo: Ikonische Actionkomödie mit Bud Spencer – Immer wieder gibt es Filme, die es schaffen, eine breite Masse zu begeistern und Kultstatus zu erlangen. Einer dieser Filme ist „Der Bomber“ aus dem Jahr 1982, mit dem unverwechselbaren Bud Spencer in der Hauptrolle. Dieser Film hat nun den Weg in die Streaming-Welt gefunden und wird sicherlich viele alte und neue Fans begeistern.

„Der Bomber“ wurde im Jahr 1982 unter der Regie von Michele Lupo produziert. Die italienische Filmindustrie, aus der auch Bud Spencer stammt, hatte einen großen Anteil am Erfolg dieses Genres. Doch was viele nicht wissen: Die Produktion von "“Der Bomber“ war kein Zufall. Bereits seit den 1970er-Jahren arbeiteten Bud Spencer und Regisseur Michele Lupo zusammen und konnten eine Reihe von erfolgreichen Projekten vorweisen.

Bud Spencer mit Wärme und Menschlichkeit

Bud Spencer war bereits ein Star, als „Der Bomber“ in die Kinos kam. Sein einzigartiger Stil und seine physische Präsenz haben ihn zu einer Legende gemacht. In „Der Bomber“ spielt er die Rolle von Bud Graziano, einem ehemaligen Boxchampion, der sich nach seiner Karriere auf ein Schiff zurückzieht. Doch als er in einen Konflikt mit der örtlichen Mafia gerät, muss er sich wieder seinen Fäusten zuwenden.

Das Drehbuch von „Der Bomber“ bietet eine Mischung aus Action, Humor und Drama. Bud Spencer verleiht seiner Rolle eine gewisse Wärme und Menschlichkeit, die es leichtmacht, mit ihm zu sympathisieren. Der Film bietet auch eine Reihe von Nebencharakteren, die die Handlung bereichern. Dazu gehören ein charismatischer Mafioso und ein junger Boxer, der von Bud Graziano trainiert wird.

Etliche humorvolle und spannende Momente

Die Handlung von „Der Bomber“ ist linear und leicht verständlich, mit einem klaren Fokus auf die Entwicklung der Charaktere. Obwohl der Film eine Fülle von Actionsequenzen bietet, wird auch der menschliche Aspekt nicht vernachlässigt. Der Konflikt zwischen Bud Graziano und der Mafia dient als Katalysator für die Handlung und führt zu einer Reihe von humorvollen und spannenden Momenten.

Für diejenigen, die „Der Bomber“ bisher verpasst haben oder ihn einfach noch einmal sehen möchten, bietet das Streaming-Abo von Amazon Prime Video als auch WOW ab sofort die Gelegenheit, diesen Kultfilm bequem von zu Hause aus zu genießen.