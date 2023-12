Neu im Streaming-Abo: Fesselnder Horror-Thriller mit Megan Fox – Streaming-Fans können sich auf einen rassigen Horror-Thriller freuen, der am Freitag im Streaming-Abo erhältlich ist. Die Rede ist von „Till Death – Bis dass dein Tod uns scheidet“ aus dem Jahre 2021. Regisseur S.K. Dale hat in „Till Death“ eine klaustrophobische Szenerie geschaffen, die den Zuschauer direkt in einen verzweifelten Kampf ums Überleben hineinzieht.

Für die Dreharbeiten wurde hauptsächlich in Litauen gedreht, um die isolierte und beklemmende Atmosphäre des Hauses am See authentisch darzustellen. Megan Fox, die unter anderem durch ihre Rollen in „Transformers“ und „Jennifer’s Body“ bekannt wurde, zeigt in „Till Death“ ihre schauspielerische Vielseitigkeit. Nach einer kurzen Hollywood-Auszeit kehrte sie mit dieser Rolle eindrucksvoll ins Rampenlicht zurück.

Spannungsgeladene Handlung und unerwartete Wendungen

„Till Death – Bis dass dein Tod uns scheidet“ ist ein Horror-Thriller, der sich um die Figur Emma (gespielt von Megan Fox) dreht. Der Film beginnt mit der Darstellung einer problematischen Ehe zwischen Emma und ihrem Mann Mark, einem wohlhabenden, aber kontrollierenden Anwalt. Zum zehnten Hochzeitstag überrascht Mark Emma mit einem romantischen Ausflug zu ihrem abgelegenen See-Haus.

Die anfängliche Romantik nimmt jedoch eine üble Wendung, als Emma am nächsten Morgen aufwacht und feststellt, dass sie mit Handschellen an Marks Leiche gefesselt ist. Emma sieht sich nun einer verzweifelten Situation gegenüber, in der sie nicht nur um ihre Befreiung, sondern auch um ihr Überleben kämpfen muss. Der Film folgt Emma, während sie sich durch das Haus bewegt, um einen Weg zu finden, sich von der Leiche zu lösen und zu entkommen.

Neu im Streaming-Abo

Der Film zeichnet sich durch seine spannungsgeladene Handlung und unerwartete Wendungen aus, die den Zuschauer bis zum Schluss fesseln. Wer nun Lust auf „Till Death - Bis dass dein Tod uns scheidet“ mit Megan Fox bekommen hat, kann den Horror-Thriller ab dem 8. Dezember 2023 im Streaming-Abo auf Amazon Prime Video anschauen.

Quelle: hoerzu.de