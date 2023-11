Neu im Streaming-Abo: Fesselnder Rätsel-Horror-Thriller – Mittlerweile gibt es einige Horrorstreifen rund um perfide Escape Games. Nun ist einer dieser Filme im Streaming-Abo erschienen. Genauer gesagt „Escape Room - Das Spiel geht weiter" aus dem Jahr 2017, nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Film von 2019. In diesem Streifen taucht man ebenfalls in die Welt der Escape-Spiele ein.

Im Fokus von „Escape Room“ von Regisseur Will Wernick steht eine Gruppe von Freunden, die sich entscheiden, an einem Escape Room-Spiel teilzunehmen, um den Geburtstag eines Freundes zu feiern. Was zunächst als unschuldiger Spaß beginnt, verwandelt sich bald in einen Kampf ums Überleben. Die Hauptfiguren, darunter Tyler (gespielt von Evan Williams) und Natasha (Annabelle Stephenson), entdecken bald, dass die Rätsel, denen sie sich stellen müssen, tödliche Konsequenzen haben können.

Clevere Rätsel und immersive Erfahrung

Der Film entwickelt eine Atmosphäre intensiver Spannung, indem er die klaustrophobische Umgebung des Escape Rooms und die zunehmende Verzweiflung der Charaktere nutzt. „Escape Room - Das Spiel geht weiter“ zeichnet sich zudem durch seine cleveren Rätsel und die immersive Erfahrung des Escape Room-Themas aus. Der Film greift das beliebte Freizeitkonzept des Escape Rooms auf und fügt ihm eine dunkle Wendung hinzu, was ihn besonders für Fans von Thrillern und Rätselspielen interessant macht.

Der Film hat eine relativ einfache Handlung, die aber durch die Spannung und die Interaktion der Charaktere aufgewertet wird. Die Darsteller liefern solide Leistungen ab, wobei insbesondere die Dynamik innerhalb der Gruppe hervorsticht. Insgesamt bietet „Escape Room - Das Spiel geht weiter“ eine unterhaltsame, wenn auch manchmal vorhersehbare, Erfahrung für Liebhaber des Genres. Zu sehen ist dieser Rätsel-Horror-Thriller ab sofort im Streaming-Abo von Amazon Prime Video.