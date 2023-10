Neu im Streaming-Abo: Einer der besten Solofilme von Terence Hill – In den weiten Sphären des Streaming-Portfolios taucht immer mal wieder ein Klassiker auf, der für Gesprächsstoff sorgt. So geschehen bei „Keiner haut wie Don Camillo“, einem Film von 1984, bei dem Terence Hill sowohl vor als auch hinter der Kamera stand un zu einem seiner besten Solofilme zählt.

Die Inspiration für „Keiner haut wie Don Camillo“ geht auf die literarische Vorlage von Giovannino Guareschi zurück, dessen Geschichten um den italienischen Dorfpfarrer und seinen kommunistischen Widersacher Peppone in den Nachkriegsjahren Berühmtheit erlangten. Diese Charaktere wurden bereits mehrfach filmisch adaptiert, bevor Terence Hill sie 1984 erneut auf die Leinwand brachte. Terence Hill, eigentlich Mario Girotti, ist vor allem durch seine Spaghetti-Western und die Zusammenarbeit mit Bud Spencer bekannt geworden.

Erste Regiearbeit von Terence Hill

Mit diesem Film versuchte er sich jedoch an einem anderen Genre und führte erstmals Regie. Die Dreharbeiten fanden in Italien statt und boten ein Potpourri an Lokalkolorit. Der Film nutzt die natürlichen Kulissen, um die Authentizität der erzählten Geschichte zu unterstreichen. Zu beachten ist dabei die Auswahl der Nebendarsteller, die zum großen Teil aus dem italienischen Film- und Fernsehbereich stammen und die Glaubwürdigkeit der Figurenkonstellation verstärken.

Die Handlung dreht sich im Wesentlichen um den Pfarrer Don Camillo und seinen ewigen Rivalen Peppone, den Bürgermeister des Dorfes. Die beiden repräsentieren unterschiedliche Weltanschauungen, die trotz ihrer Differenzen eine Gemeinsamkeit haben: die Liebe zu ihrem Dorf und ihren Mitmenschen. Der Film zeichnet sich durch eine Mischung aus Humor, Drama und gesellschaftskritischen Elementen aus.

Ikonischer Dialog zwischen Don Camillo mit Jesus

Ein wiederkehrendes Motiv ist der Dialog zwischen Don Camillo und der Stimme einer Jesus-Statue in seiner Kirche, die als moralischer Kompass dient. Die Jesus-Statue fungiert als stilles Gewissen, das Don Camillo in seinen Entscheidungen leitet und hin und wieder auch korrigiert. Natürlich ist der Film auch eine Reflexion der kreativen Vielseitigkeit von Terence Hill, der sich in diesem Werk nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Regisseur beweist.

Seine Rolle als Don Camillo gehört zu den ikonischen Charakteren, die bis heute in Erinnerung geblieben sind. Die Wiederbelebung des Kultfilms „Keiner haut wie Don Camillo“ könnt ihr ab sofort auf Amazon Prime Video im Streaming-Abo erleben.