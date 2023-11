Neu im Streaming-Abo: Einer der besten Kriegsfilme aller Zeiten – Im stetigen Fluss neuer Titel, die Streaming-Dienste monatlich in ihre Bibliotheken aufnehmen, ist es eine Besonderheit, wenn ein Klassiker wie „Gesprengte Ketten“ die Sammlung bereichert. Der Film aus dem Jahr 1963, bekannt für seine packende Darstellung einer wahren Begebenheit aus dem Zweiten Weltkrieg, ist nun für Abonnenten auf Amazon Prime Video verfügbar.

„Gesprengte Ketten“ basiert auf der authentischen Geschichte der Flucht von Kriegsgefangenen aus einem deutschen Kriegsgefangenenlager. Der Film hat seit seiner Veröffentlichung nicht nur Filmfans begeistert, sondern auch Kritiker überzeugt und zählt heute zu den bemerkenswerten Werken des Kriegsfilm-Genres. Was „Gesprengte Ketten“ auszeichnet, ist die sorgfältige Rekonstruktion der historischen Ereignisse.

Einer der spektakulärsten Gefängnisausbrüche der Geschichte

Die Filmemacher legten großen Wert auf die Darstellung von Fakten und die authentische Wiedergabe der Geschehnisse. Diese Detailgenauigkeit ist auch Jahrzehnte nach der Premiere ein Aspekt, der bei der Betrachtung des Films ins Auge fällt. Der Film schildert im Detail den Versuch einer großen Gruppe alliierter Kriegsgefangener, aus dem deutschen Kriegsgefangenenlager Stalag Luft III während des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1944 zu entkommen.

Eigentlich gilt das Lager als ausbruchsicher. Doch Major Bartlett und seine Mithäftlinge Hilts und Hendley – allesamt Fliegeroffiziere, die zuvor schon aus anderen Lagern geflohen sind – lassen sich von den strengen Sicherheitsmaßnahmen jedoch nicht abschrecken. Gemeinsam organisieren sie einen Massenausbruch, der zu einem der spektakulärsten Gefängnisausbrüche der Geschichte werden wird.

Starbesetztes Meisterwerk

Alles inszeniert vom Regisseur John Sturges und mit Kultstars wie Steve McQueen, Richard Attenborough, James Garner, Charles Bronson sowie Donald Pleasence. Obwohl „Gesprengte Ketten“ viele Jahre zurückliegt, ist sein Einfluss auf spätere Kriegsfilme unverkennbar. Er hat Maßstäbe gesetzt in der Erzählweise, in der Charakterentwicklung und in der Spannungserzeugung, die bis heute Nachhall finden.

Die Verfügbarkeit von „Gesprengte Ketten“ bei Amazon Prime Video ist eine tolle Gelegenheit für Film-Fans, einen Meilenstein der Filmgeschichte zu entdecken oder wiederzuentdecken.