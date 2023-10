Neu im Streaming-Abo: Alle Filme der Zeitreise-Kult-Trilogie – Die Filmwelt hat viele Meisterwerke hervorgebracht, die als Klassiker in die Geschichte eingegangen sind. Eine solche Kultreihe ist „Zurück in die Zukunft“, die nun für alle Streaming-Fans erhältlich ist. Denn alle drei Teile der ikonischen Trilogie – „Zurück in die Zukunft“ (1985), „Zurück in die Zukunft II“ (1989) und „Zurück in die Zukunft III“ (1990) – sind jetzt im Streaming-Abo enthalten.

Erschaffen von Robert Zemeckis und Bob Gale, präsentierte die Trilogie eine unterhaltsame Mischung aus Science-Fiction und Komödie, verpackt in ein Abenteuer, das Generationen begeistert hat. Die Filme folgen den Eskapaden des jungen Marty McFly und des exzentrischen Dr. Emmett Brown, die mit ihrer Zeitmaschine, einem modifizierten DeLorean, zwischen verschiedenen Zeitepochen reisen.

Von den 1950er Jahren bis in eine futuristische Version des Jahres 2015

Von den 1950er Jahren bis in eine futuristische Version des Jahres 2015 ist die Bandbreite der besuchten Zeiten enorm. Die Filme spielen geschickt mit kulturellen und technologischen Anspielungen der jeweiligen Jahrzehnte und bieten so einen spannenden Blick in die Vergangenheit und die damalige Vorstellung der Zukunft.

Zu den denkwürdigsten Momenten gehört sicherlich die erste Zeitreise, in der Marty versehentlich in die Vergangenheit geschickt wird und auf seine eigenen Eltern trifft. Die Komplikationen, die daraus entstehen, sind sowohl humorvoll als auch dramatisch und führten dazu, dass der Film schnell an Popularität gewann. Die Trilogie ist nicht nur ein Zeitdokument, sondern auch ein Beispiel für die Zeitlosigkeit gut gemachter Filme.

Die „Zurück in die Zukunft“-Reihe bleibt weiterhin ein integraler Bestandteil der Popkultur. Zu sehen nun im Streaming-Abo von Amazon Prime Video!