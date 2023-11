Neu im Streaming-Abo: Alle drei Filme der Spider-Man Origins Trilogie – Im dynamischen Kosmos der Superhelden-Filme gibt es gewisse Werke, die das Genre maßgeblich geprägt haben. Die „Spider-Man Origins Trilogie“, bestehend aus „Spider-Man“ (2002), „Spider-Man 2“ (2004) und „Spider-Man 3“ (2007), zählt zu diesen wegweisenden Produktionen.

Diese Trilogie, inszeniert von Sam Raimi, hat die Messlatte für Charakterentwicklung und spektakuläre Action in Superhelden-Filmen neu definiert. Nun sind alle drei Filme im Streaming-Abo verfügbar, was eine ideale Gelegenheit bietet, sich erneut mit der Trilogie zu beschäftigen oder sie komplett neu zu entdecken. Nachfolgend blicken wir zurück auf das, was euch in den drei Kultfilmen erwartet und verraten euch, wo ihr die Spider-Man-Trilogie streamen könnt.

„Spider-Man“ (2002) – Mit der Veröffentlichung von „Spider-Man“ im Jahr 2002 wurde ein neues Kapitel im Bereich der Superhelden-Filme aufgeschlagen. Die Geschichte des jungen Peter Parker, gespielt von Tobey Maguire, der durch den Biss einer genetisch veränderten Spinne zu Spider-Man wird, faszinierte Zuschauer weltweit. Der Film zeichnet sich durch seine treue Darstellung des Comicbuch-Helden und die Fähigkeit aus, ein breites Publikum anzusprechen. Die visuellen Effekte, welche die akrobatischen Fähigkeiten von Spider-Man auf die Leinwand brachten, waren zu ihrer Zeit bahnbrechend und sind auch heute noch von Bedeutung für die Filmindustrie.

Die Fortsetzung „Spider-Man 2“ (2004) – Zwei Jahre später folgte „Spider-Man 2“, der die Geschichte von Peter Parker und seiner Konfrontation mit neuen Lebensrealitäten und Gegnern fortführt. Der zweite Teil der Trilogie vertieft die Charakterisierung und bringt Zuschauer näher an die persönlichen Kämpfe des Protagonisten. Doktor Otto Octavius, verkörpert von Alfred Molina, tritt als neuer Antagonist auf die Bühne und stellt Spider-Man vor bisher ungekannte Herausforderungen. „Spider-Man 2“ wurde oft für seine komplexen Charaktere und die emotionale Tiefe gelobt, die es in das Superhelden-Genre einführte.

„Spider-Man 3“ (2007) – Mit „Spider-Man 3“ erreichte die Trilogie ihren Höhepunkt und Abschluss. Die Handlung führt neue Figuren ein und konfrontiert Peter Parker mit weiteren Prüfungen, sowohl als Superheld als auch in seinem persönlichen Leben. Die Erweiterung des Charakterspektrums und das Aufgreifen dunklerer Thematiken sorgten für ein abwechslungsreiches Filmerlebnis. Obwohl „Spider-Man 3“ gemischte Kritiken erhielt, spielte er eine wesentliche Rolle für die Entwicklung des Franchise und den Ausbau der Erzählung um Spider-Man.

Alle drei Filme der Spider-Man Origins Trilogie mit Tobey Maguire als Peter Parker aka Spider-Man sind ab sofort im Streaming-Abo von Netflix und Disney+ verfügbar.