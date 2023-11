Neu im Streaming-Abo: 80er Kultfilm zur Blütezeit des Kalten Krieges – In der Welt des Streamings gibt es ständig Neuzugänge, die Filmbegeisterte auf eine Reise durch verschiedene Genres und Epochen mitnehmen. Ein solcher Klassiker, der nun taufrisch im Streaming-Abo erschienen ist, ist „WarGames – Kriegsspiele“ aus dem Jahr 1983. Dieser Kultstreifen, der in der Blütezeit des Kalten Krieges spielt, verbindet reichlich Spannung, mit 80er Flair und ein Stück Zeitgeschichte.

Im Zentrum von „WarGames – Kriegsspiele“ steht der junge David Lightman, gespielt von damals nun blutjungen Matthew Broderick, ein talentierter Schüler und begeisterter Computerfreak. Durch Zufall stößt er auf ein geheimes militärisches Computersystem und hält dieses für ein Spiel. Unwissentlich löst er fast einen echten Nuklearkrieg aus. Dieser Plot vermischt dabei geschickt die Themen Jugend, Unschuld und die potenziell katastrophalen Folgen der technologischen Fortschritte.

Ein Kommentar zur damaligen Gesellschaft und ihren Ängsten

„WarGames – Kriegsspiele“ ist nicht nur ein spannender Film, sondern auch ein Kommentar zur damaligen Gesellschaft und ihren Ängsten. Die Technologie, vor allem die Computer, war zu dieser Zeit eine relativ neue und teilweise beängstigende Entwicklung. Der Film zeigt eindrucksvoll, wie die Grenze zwischen Spiel und Realität in der Welt der Technologie verschwimmen kann. Obwohl „WarGames – Kriegsspiele“ vor fast vier Jahrzehnten veröffentlicht wurde, bleibt seine Botschaft relevant.

Die Themen der Cyber-Sicherheit und der ethischen Verantwortung im Umgang mit Technologie sind heute aktueller denn je. „WarGames – Kriegsspiele“ ist ein fesselnder Kultstreifen der 80er, der seine Zuschauer in eine Zeit zurückversetzt, in der die Welt am Rande eines nuklearen Konflikts stand inmitten der politischen Spannungen des späten 20. Jahrhunderts. Ab sofort könnt ihr „WarGames – Kriegsspiele“ nun im Streaming-Abo bei Paramount+ finden.