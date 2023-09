Neu im Kino: „Wochenendrebellen“ besuchen 56 Fußballstadien – Die Komödie „Wochenendrebellen“, inszeniert von Marc Rothemund, taucht in die Welt eines autistischen Jungen und seines Vaters ein, die sich auf eine bemerkenswerte Reise durch die Fußballstadien Deutschlands begeben. Es handelt sich um einen einfühlsamen Film, der Elemente von Fußball, Autismus und dem Genre des Feel-Good-Movies miteinander intelligent verbindet.

Die Hauptfiguren in „Wochenendrebellen“ sind Mirco und sein zehnjähriger Sohn Jason. Sie leben in einer Familie, die sich vorwiegend am Wochenende vereint. Während Mirco, gespielt von Florian David Fitz, nur an Wochenenden Zeit mit der Familie verbringt, hält seine Frau Fatime (Aylin Tezel) die Zügel im Alltag fest in der Hand. Jason, verkörpert von Jungdarsteller Cecilio Andresen, ist Autist und hat einen stark strukturierten Tagesablauf, der durch feste Regeln und Routinen bestimmt ist.

56 Fußballteams der ersten bis dritten Liga

Ein Wendepunkt tritt ein, als der Familie geraten wird, Jason in eine Förderschule zu schicken. Mirco entscheidet, mehr Verantwortung zu übernehmen und schließt einen außergewöhnlichen Pakt mit seinem Sohn. Der Deal: Jason soll versuchen, sich in der Schule weniger provozieren zu lassen, und Mirco wird ihm helfen, seinen Lieblingsfußballverein zu finden. Die Bedingung von Jason ist jedoch einzigartig: Er möchte alle 56 Fußballteams der ersten bis dritten Liga in ihren eigenen Stadien live erleben, bevor er eine Entscheidung trifft.

In der Folge begibt sich das Vater-Sohn-Gespann auf eine ungewöhnliche Reise durch die Fußballstadien Deutschlands. Dabei berücksichtigt Jason diverse persönliche Kriterien, angefangen bei Maskottchen über Nachhaltigkeitsaspekte bis hin zu den Farben der Fußballschuhe der Spieler. Auf dieser Reise brechen die beiden aus ihrem gewohnten Alltag aus und entdecken Dinge, die sie nie gesucht, aber definitiv gebraucht haben.

Erzählung basiert auf einer wahren Geschichte

„Wochenendrebellen“ ist nach einem Drehbuch von Richard Kropf verfilmt worden, der bereits bei Produktionen wie „Kleo“, „4 Blocks“ und „Para – Wir sind King“ mitwirkte. Die Erzählung basiert auf der wahren Geschichte von Mirco und Jason von Juterczenka, die ihr Erlebnis in dem Buch „Wir Wochenendrebellen“ festgehalten haben. Neben den Hauptdarstellern Florian David Fitz, Cecilio Andresen und Aylin Tezel sind auch Joachim Król, Leslie Malton und Milena Dreißig zu sehen.

Wer Lust auf eine flotte und zugleich berührende Komödie hat, kann „Wochenendrebellen“ ab dem morgigen Donnerstag, 28. September 2023, in den Kinos sehen.