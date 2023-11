Neu im Kino: Das spektakuläre Historien-Epos „Napoleon“ – Wer Lust auf einen Kinobesuch hat, kann ab sofort ein neues Kapitel im Historienfilm-Genre aufschlagen. Denn seit heute gibt es mit „Napoleon“ auf der großen Leinwand das heiß erwartete, bildgewaltige Schlachten- und Historien-Epos aus der Hand von Regielegende Ridley Scott.

Das Werk, das den legendären französischen Kaiser Napoleon Bonaparte in den Mittelpunkt rückt, verspricht eine fesselnde Mischung aus Action, Dramatik und einer tiefgründigen Charakterstudie. Der renommierte Regisseur Ridley Scott, bekannt für seine Fähigkeit, packende und visuell beeindruckende Filme zu schaffen, nimmt sich in „Napoleon“ einer der ikonischsten Figuren der europäischen Geschichte an.

Joaquin Phoenix spielt Napoleon Bonaparte

Der Film erzählt die Geschichte von Napoleons Aufstieg und Fall, wobei ein besonderes Augenmerk auf seine komplizierte Beziehung zu seiner Ehefrau Joséphine gelegt wird. Scotts unverkennbarer Stil, der ihn in Filmen wie „Gladiator“ und „Blade Runner“ auszeichnet, verspricht, auch in „Napoleon“ eine zentrale Rolle zu spielen. In der Titelrolle von Napoleon Bonaparte ist Oscar-Preisträger Joaquin Phoenix zu sehen.

Phoenix, der für seine intensiven und nuancierten Darstellungen bekannt ist, dürfte die komplexe Persönlichkeit Napoleons mit einer beeindruckenden Tiefe und Sensibilität zum Leben erwecken. An seiner Seite agiert Vanessa Kirby als Joséphine, Napoleons große Liebe. „Napoleon“ wird als ein spektakuläres Action-Epos beschrieben, das nicht nur den politischen und militärischen Aufstieg Napoleons, sondern auch seine Beziehungen und persönlichen Konflikte beleuchtet.

Der Film verspricht darüber hinaus einige der dynamischsten und visuell beeindruckendsten Schlachtszenen zu präsentieren, die je gefilmt wurden, und bietet damit ein echtes Kinoerlebnis.