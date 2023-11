Neu im Heimkino: Kriegs-Action-Kracher mit Gerard Butler – Hollywoods Action-Ikone Gerard Butler ist zurück mit einem neuen Film, der Spannung und Nervenkitzel verspricht. „Kandahar“, ein Action-Kriegsfilm, setzt Butler in das Herz Afghanistans, wo er als Undercover-Agent in einer gefährlichen Mission unterwegs ist. Für Fans von Gerard Butler und Action-Thrillern ist „Kandahar“ ein absolutes Muss.

Bereits am 1. Dezember 2023 erscheint der Streifen nun auf DVD, Blu-ray und 4K-Blu-ray und verspricht ein packendes Heimkino-Erlebnis. In „Kandahar“ beginnt alles mit einem Whistleblower, der die Beteiligung des CIA an der Zerstörung eines iranischen Atomreaktors aufdeckt. Daraufhin taucht das Gesicht des Geheimagenten Tom Harris, der den Reaktor sabotiert hat, in den Nachrichten auf.

In 30 Stunden über 400 Meilen

Tom bleiben genau 30 Stunden, um sich vom Iran zum über 400 Meilen entfernten Flughafen in Kandahar, Afghanistan, durchzukämpfen. Um in dem lebensfeindlichen Gebiet zu überleben, ist Tom auf die Hilfe des afghanischen Übersetzers Mo angewiesen. Doch Mo, dessen Sohn von den Taliban getötet wurde, verabscheut das Blutvergießen und gibt den Warlords und den westlichen Streitkräften die Schuld daran, es am Laufen zu halten.

Als sich feindliche Agenten, darunter die iranische Revolutionsgarde und der eiskalte Killer Kahil, an ihre Fersen heften, wird den beiden klar, dass ihnen ab diesem Punkt niemand mehr helfen kann. Tom und Mo schließen sich zusammen, um sich nach Kandahar durchzuschlagen. Regisseur Ric Roman Waugh, bekannt für seine Zusammenarbeit mit Butler in Filmen wie „Angel Has Fallen“ und „Greenland“, inszeniert „Kandahar“ mit einem Gespür für dramatische Wendungen und tiefgründige Charakterentwicklungen.

Der Cast von „Kandahar“

Gerard Butler wird von einer talentierten Besetzung unterstützt, darunter Navid Negahban („Homeland“, „Legion“), Ali Fazal („Tod auf dem Nil“), Bahador Foladi („Tehran“), Travis Fimmel („Vikings“) und Nina Toussaint-White („Bodyguard“). Mit einer Mischung aus intensiver Action, dramatischer Handlung und einer beeindruckenden Besetzung, hat „Kandahar“ defintiv alle Ingredienzien, nun auf DVD, Blu-ray oder 4K-Blu-ray im Heimkino zu fesseln.