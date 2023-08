Neu im Heimkino: Blutiger Horror-Spaß mit Nicolas Cage – Wer neues Material für sein Heimkino sucht und zudem auf eine recht abgefahrene Horrorkomödie Lust hat, sollte sich unbedingt den abgedrehten Dracula-Streifen „Renfield“ ansehen, der nun auf DVD und Blu-ray erschienen ist. Und wie sollte es anders sein, die Hauptrolle hat Nicolas Cage übernommen, der seit Jahren die wildesten Rollen annimmt und fast schon sein eigenes Cage-Genre damit erschaffen hat.

Die Dracula-Horrorkomödie ist wirklich sehr unterhaltsam geworden, auch wenn der blutige Horrorspaß im Kino so gar nicht beachtet wurde. Aber das heißt ja nicht immer etwas, schaut man auf so viele andere Filme, die ihren Erfolg erst später im Heimkino feierten. Ein neuer Kandidat, der in diese Kategorie fällt, ist definitiv nun eben „Renfield“.

Für Nicolas Cage ging ein Traum in Erfüllung

Ein Film, in dem für den illustren Nicolas Cage auch gleich ein Traum in Erfüllung ging, wollte er doch schon immer einmal in die Rolle des Oberblutsaugers Graf Dracula schlüpfen. Und das erwartet euch in der Dracula-Horrorkomödie: Renfield ist gezwungen, die Beute seines Meisters zu beschaffen und dessen Befehle auszuführen – ganz gleich, wie schändlich sie auch sein mögen.

Nun, nach Jahrhunderten der Knechtschaft, ist er jedoch bereit, aus dem Schatten des Fürsten der Finsternis herauszutreten und ein neues Leben zu beginnen. Dazu muss es ihm jedoch gelingen, seine Abhängigkeit von seinem Herrn zu beenden. Die Inszenierung hat hier Regisseur Chris McKay übernommen, der für „Renfield“ neben Nicolas Cage unter anderen auch Nicholas Hoult, Awkwafina, Ben Schwartz und Adrian Martinez gewinnen konnte.

Das Drehbuch von Ryan Ridley („Rick and Morty“) basiert übrigens auf einer Idee von keinem Geringeren als Robert Kirkman, der sein Talent im Horrorfach bereits als Autor von „The Walking Dead“ eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat.

Quelle: filmstarts.de