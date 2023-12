Neu im Dezember 2023: Bei Prime Video gibt es endlich „LOL“-Nachschub – Prime Video erweitert jetzt im Dezember sein Comedy-Portfolio. Dies mit der heiß erwarteten Sonderausgabe der beliebten Spaß-Show „LOL: Last One Laughing“. Das „LOL X-Mas Special“ verspricht Unterhaltung auf höchstem Niveau und ist ein Must-Watch für alle Fans der Comedy-Reihe. Das „LOL X-Mas Special“ natürlich unter der Leitung von Moderator Michael „Bully“ Herbig wird eine XXL-Sonderfolge sein.

Die Fans des Comedy-Hits können sich auf ein besonderes Format freuen, bei dem bekannte Gesichter in Zweier-Teams antreten. Das Ziel bleibt gleich: sich gegenseitig zum Lachen zu bringen, ohne selbst zu lachen. Abweichend vom ursprünglichen Sechs-Stunden-Konzept, das in sechs einzelnen Episoden ausgestrahlt wird, wird das Weihnachtsspecial nur drei Stunden umfassen und als XXL-Episode gezeigt.

Auch im Weihnachtsspecial heißt es, lachen verboten

Ein weiteres interessantes Detail ist, dass die Prominenten in Teams antreten werden. Jedes Duo wird versuchen, die anderen Teams zum Lachen zu bringen, ohne dabei selbst zu lachen. Das Gewinnerduo wird einen Preis von 50.000 Euro für einen wohltätigen Zweck erhalten. Im Gegensatz zu den regulären Staffeln, in denen zehn Teilnehmer zu sehen waren, wird das Weihnachtsspecial acht prominente Teilnehmer in den Mittelpunkt stellen.

Darunter befinden sich beliebte Comedians wie Anke Engelke und Kurt Krömer, die bereits mehrfach in der Show zu sehen waren.

Die Teams im „LOL X-Mas Special“ sind:

Anke Engelke und Bastian Pastewka

Carolin Kebekus und Teddy Teclebrhan

Martina Hill und Kurt Krömer

Michelle Hunziker und Rick Kavanian

Das "LOL: Last One Laughing - XMAS Special" wird ab dem 22. Dezember 2023 exklusiv auf Amazon Prime Video zu sehen sein. Das Special bildet eine Brücke zur erwarteten fünften Staffel, die um Ostern 2024 erscheinen soll.

Quelle: filmstarts.de