Neu bei Netflix: Rekord-Action-Kracher ab sofort streamen – Action-Fans, aufgepasst! Es gibt einen neuen Stern am Streaming-Actionhimmel, und er leuchtet besonders hell. „Jawan“, der indische Mega-Actionhit, der bereits im Kino Wellen geschlagen hat, ist nun auf Netflix verfügbar. Dieser Film ist nicht nur ein weiterer Action-Streifen; er ist ein Phänomen, das die Kinowelt auf den Kopf gestellt hat.

Dieses 167-minütige Action-Epos „Jawan“ hat bei seiner Veröffentlichung beeindruckende 97.000 Euro am ersten Montag eingespielt, einen Rekord für indische Filme in Deutschland. Innerhalb der ersten fünf Tage erreichte der Film in Deutschland Einnahmen von über 419.000 Euro. Die Begeisterung für „Jawan“ ist dabei nicht nur auf Deutschland beschränkt.

Ein moderner Robin Hood gegen soziale Ungerechtigkeiten

Der Film hat auch in Australien die Kinocharts angeführt und in Indien am ersten Tag über 8,2 Millionen US-Dollar eingenommen. In den USA spielte „Jawan“, trotz einer begrenzten Anzahl von nur 813 Kinos, am Eröffnungswochenende 6,5 Millionen US-Dollar ein. Regisseur Atlee Kumar präsentiert uns in „Jawan“ die Geschichte eines Mannes, der als moderner Robin Hood gegen soziale Ungerechtigkeiten kämpft.

Doch seine dunkle Vergangenheit sorgt für unerwartete Wendungen und hält die Zuschauer bis zum Schluss in Atem. Wer Lust auf diesen Rekord-Action-Kracher bekommen hat, kann diesen ab sofort im Streaming-Abo von Netflix anschauen.